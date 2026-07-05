Alle wollen und brauchen Seltene Erden. Aufgrund ihrer elektromagnetischen Eigenschaften, die für die Elektromobilität, die Informations- und Kommunikationselektronik, für Windkraftanlagen, Klimatechnik und auch für militärische Güter wichtig sind, ist die Nachfrage enorm. Der promovierte Politologe Jakob Kullik, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technischen Universität Chemnitz, zitiert die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen mit den Worten: „Lithium und Seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas.“ Die Internationale Energieagentur schätzt den Bedarf für 2040 auf das 1,6-Fache im Vergleich zu 2024. Kulliks populärwissenschaftliches Buch „Seltene Erden“ gibt einen fundierten Einblick in die Geschichte dieser Rohstoffe, in den weltweiten Markt und in die internationale Politik, die diesen Markt bestimmt.