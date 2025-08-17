Nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin am Freitag in Alaska versuchen die Europäer, für die Ukraine noch zu retten, was zu retten ist. Mehrere führende europäische Politiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer, der finnische Präsident Alexander Stubb, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wollen an diesem Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei dessen Besuch bei Trump im Weißen Haus begleiten.

Die Europäer halten diese demonstrative Geste der Geschlossenheit und Unterstützung für die Ukraine – de facto eine Art Gegengipfel zu dem Treffen in Alaska – offenbar für nötig, um Putins Einfluss auf Trump zu dämpfen und die freundschaftlichen Bilder aus Anchorage zu kontern. Trump hat wissen lassen, dass er bald einen Dreiergipfel mit ihm, Putin und Selenskij organisieren möchte, bei dem über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gesprochen werden soll.

Sicherheitsgarantien, Grenzen, Kriegshilfen: Das sind die Themen der Europäer

Zwar ist unklar, ob Putin dazu bereit ist. Die Europäer wollen mit ihrem Besuch in Washington jedoch offensichtlich diplomatisch vorbauen: Selenskij soll nicht Trump und Putin allein gegenüberstehen und zu einer Vereinbarung gezwungen werden, die zulasten der europäischen und ukrainischen Sicherheit geht. Es gehe bei dem Gespräch mit Trump am Montag „unter anderem um Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression“ sowie „die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks“, teilte die Bundesregierung am Sonntag mit – alles Themen, bei denen die Europäer Trump nicht wirklich vertrauen, dass er in ihrem Sinn handelt. Bei dem Treffen im Weißen Haus soll Trump wieder fest an die Seite der Europäer und der Ukraine zurückgeholt werden.

Bei dem Gipfel in Anchorage war klar geworden, dass zum einen Putin nicht gewillt ist, nennenswerte Zugeständnisse zu machen; dass zum anderen aber auch Trump wesentliche Positionen des Russen übernommen hat. So beharrte Putin in den Gesprächen in Alaska nach Angaben von Diplomaten auf der Bedingung, dass die Ukraine die umkämpften Donbass-Bezirke Donezk und Luhansk Russland überlassen müsse – obwohl die russische Armee diese nicht vollständig besetzt hält. Für die ukrainische Regierung, aber auch für die Europäer, ist das eine kaum akzeptable Forderung.

Im Gegenzug hat Putin laut Diplomaten angeboten, dass die Front in den südlicher gelegenen Regionen Cherson und Saporischschja entlang ihres derzeitigen Verlaufs eingefroren werden könnte. Zudem, so hieß es nach dem Treffen, habe der russische Präsident sich bereit erklärt, der Ukraine eine Art Nichtangriffsgarantie für die Zukunft zu geben sowie eine Sicherheitstruppe auf ukrainischem Gebiet zu akzeptieren, an der westliche Soldaten beteiligt sind.

Aus europäischer Sicht könnte in dieser Bereitschaft ein Lichtblick stecken, jedenfalls unter bestimmten Umständen. Die Idee, in der Ukraine Militärkontingente zur Absicherung eines Friedensabkommens zu stationieren, wird von zahlreichen europäischen Staaten seit Monaten besprochen. Die Staats- und Regierungschefs dieser „Koalition der Willigen“, die von Frankreich und Großbritannien angeführt wird, schalteten sich am Sonntagnachmittag zu einer Videokonferenz zusammen, um die Gipfelergebnisse zu besprechen.

Bisher stand die praktische Umsetzung der Pläne für eine Schutztruppe immer infrage, weil die USA sich weigerten, sich daran zu beteiligen oder einer solchen Truppe auch nur im Ernstfall – sprich: bei einem neuen russischen Angriff – Rückendeckung zu geben. Wie es in westlichen Diplomatenkreisen heißt, soll Trump in diesem Punkt seine Haltung aber offenbar aufgeweicht haben. Die USA seien inzwischen bereit, sich an „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine zu beteiligen, heißt es.

Von der Leyen sagte am Sonntag, Trump sei zu einer Beteiligung an Schutzversprechen bereit, die „Artikel-5-ähnlich“ sein könnten. Sie nahm damit Bezug auf den Artikel 5 des Nato-Vertrags, in dem sich die Mitglieder der Allianz im Angriffsfall gegenseitige Hilfe zusagen, notfalls auch militärische.

Dass Trump eine so harte Sicherheitsgarantie für die Ukraine abgibt, die den Einsatz von US-Bodentruppen beinhalten könnte, ist eher unwahrscheinlich. Eine Aufnahme der Ukraine in die Nato lehnt er jedenfalls strikt ab. Nach Angaben von Diplomaten ist noch offen, wie ein amerikanischer Beitrag zu einem Schutzversprechen konkret aussehen könnte. Das herauszufinden, ist auch Ziel der Reise der Europäer nach Washington, denn davon hängt die Abschreckungsfähigkeit und Schlagkraft einer Sicherungstruppe ab.

Ebenso ist unklar, wie weit Putins Akzeptanz tatsächlich geht, was Größe, Zusammensetzung, Ausrüstung und Mandat einer westlichen Truppe in der Ukraine betrifft. Nach Angaben von Trumps Ukraine-Verhandler Steve Witkoff hat Putin bei dem Treffen in Alaska zugestimmt, dass die USA oder die Europäer „Artikel-5-ähnliche“ Garantien für die Ukraine abgeben könnten. Das Adjektiv „ähnlich“ lässt jedoch viel Raum für Interpretationen. Allzu sehr dürften die Sicherheitsgarantien dem Artikel 5 der Nato aber in Putins Augen wohl nicht ähneln – das Streben der Ukraine nach einem Beitritt zu der Allianz war laut dem russischen Machthaber ein Grund für den Angriff auf das Land.

Verhandlungen ohne Waffenruhe? Für Europa die falsche Reihenfolge

Als Sieg kann der russische Machthaber für sich verbuchen, dass Trump nach dem Treffen in Alaska in einem zentralen Punkt die gemeinsame Linie mit den Europäern verlassen und Putins Position übernommen hat: Die Forderung, dass vor dem Beginn von komplizierten und langwierigen Friedensverhandlungen eine bedingungslose Waffenruhe gelten müsse, hat Trump vorerst fallen gelassen. Vor dem Gipfel hatte der US-Präsident Russland noch mit harten neuen Sanktionen gedroht, sollte Putin keinem Waffenstillstand zustimmen. Nach dem Treffen zeigte sich Trump mit Putin einig, dass das nicht notwendig sei, sondern man gleich über ein umfassendes Friedensabkommen reden solle.

Aus europäischer Sicht ist das die falsche Reihenfolge. Putin, so die Argumentation, erhalte so die Möglichkeit, Friedensgespräche als Deckmantel für weitere militärische Offensiven zu nutzen.