Es heißt, bei Gericht und auf hoher See sei man in Gottes Hand. Anders ausgedrückt: In manchen Lagen kann alles passieren, und niemand weiß, wie die Sache ausgeht. Das gilt auf jeden Fall auch in der internationalen Politik, solange Donald Trump die USA regiert und damit größeren Einfluss auf das Weltgeschehen nimmt. Ob er an der Seite der Europäer steht oder nicht, können diese nie genau wissen. Am Dienstag veröffentlichte das US-Portal Politico ein Interview mit Trump, in dem er Europa als schwach beschreibt . Er greift damit ein Thema seiner jüngst veröffentlichten Sicherheitsstrategie auf, die mit den Europäern hart ins Gericht geht.

Bei diesen angeblich so schwachen Europäern sucht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij derzeit neuen Rückhalt. Er stemmt sich gegen den Eindruck, der in Moskau, zunehmend aber auch in Washington verbreitet wird - dass die Ukraine den Krieg schon so gut wie verloren habe. Selenskij braucht von seinen Verbündeten nun vor allem viel Geld, aber es ist ungewiss, ob er es auch bekommen wird.

Auf hoher See sind derweil etliche Geisterschiffe unterwegs - es sind die Tanker der russischen Schattenflotte, die Rohstoffe in alle Welt befördern und dabei westliche Sanktionen umgehen. Die Zahl dieser russischen Tanker und Frachter, die ohne funktionierendes Ortungssystem über die Meere fahren, nimmt stark zu, berichten meine Kollegen Ben Heubl und Mauritius Much. Experten halten dieses Herumgeistern auf den Meeren für brandgefährlich.

Einer, der sich mit den Meeren und ihren Tücken ausgiebig beschäftigt hat, ist der US-Regisseur James Cameron. Er hat unter anderem „Titanic“ gedreht, den damals erfolgreichsten Film der Geschichte. Im SZ-Interview mit David Steinitz erklärt Cameron, wie es ist, unter Wasser zu drehen - und wie lange er die Luft anhalten kann.

Was heute wichtig ist

Selenskij ist unter Bedingungen bereit zu Wahlen. Wenn die USA und die europäischen Partner die Sicherheit garantierten, könnten die Wahlen in den kommenden 60 bis 90 Tagen stattfinden, kündigt der ukrainische Präsident Selenskij an. Zuvor hatte US-Präsident Trump Kritik geübt. Umfragen zufolge sind die Ukrainer zwar gegen eine Abstimmung während des Krieges. Sie wünschen sich jedoch neue Gesichter in der politischen Landschaft. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Globaler Report: „Weltweit explodiert die Ungleichheit.“ Ein paar Superreiche wie Elon Musk und Jeff Bezos besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Menschheit. Das haben Forscher berechnet. Sie fordern eine globale Vermögenssteuer und warnen vor den Folgen der Klimakrise, die Superreiche noch befeuern. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Wirtschaftsministerin Reiche will raschere Entlastung der Unternehmen. Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) will prüfen, ob ein „früheres Inkrafttreten“ der Senkung der Körperschaftsteuer möglich. Die Entlastung müsse aber „solide finanziert“ werden. Jede Senkung des Körperschaftsteuersatzes um einen Prozentpunkt schmälert das Steueraufkommen von Bund und Ländern um insgesamt rund 4,6 Milliarden Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Terroranschlag in Magdeburg: Der Tag, an dem ihr Kind starb. Viele Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich entschieden, vor Gericht auszusagen. Sie erzählen von der schrecklichsten Minute ihres Lebens – auch, weil sie nicht ertragen, wie der Attentäter Taleb A. sich inszeniert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Obamas Ex-Cyberberater warnt vor fehlender Sicherheitsarchitektur Ein Rollentausch im Netz könnte bevorstehen: Während die USA ihre Investitionen in Cybersicherheit drastisch kürzen, geht Europa bei der Regulierung voran – so das brisante Fazit von Obamas ehemaligem Cyberberater Michael Daniel im Interview. Auch wichtig: Die EU-Kommission leitet eine Untersuchung gegen Google ein. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie Taiwan vom Billigspielzeughersteller zur Chip-Supermacht wurde. Es war eine industriepolitische Meisterleistung: Taiwans Technologieschmiede Itri nahm sich einst Fraunhofer zum Vorbild – und schuf mit TSMC einen Spitzenkonzern von strategischer Bedeutung. Die Fraunhofer-Institute haben dagegen trotz vieler Uni-Ausgründungen keinen Champion von globalem Gewicht hervorgebracht. Was sich von der Insel lernen lässt. Zum Briefing