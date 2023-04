Von Viktoria Großmann

Mit Hymne und Ehrengarde wurden der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und seine Frau Olena Selenska am Vormittag in Warschau vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda und dessen Ehefrau empfangen. Und nicht von protestierenden Bauern.

Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen sind eng, das symbolisiert dieser Besuch. Dennoch gibt es in Warschau auch Probleme zu besprechen, vor allem das mit dem Getreide. Ukrainische Exporte drücken die Preise - was die polnischen Bauern auf die Straßen treibt. Dafür kann Selenskij nichts, doch es drückt auf die Stimmung. Weiterhin ist die Solidarität in der Bevölkerung groß, aber die neueste Umfrage zeigt, dass die Unterstützungsbereitschaft langsam sinkt.

Dieser erste offizielle Besuch Selenskijs in Polen seit Ausbruch des Krieges wird deshalb vor allem als Geste der Dankbarkeit verstanden. Als Selenskij nach Washington flog, in London, Paris und Brüssel persönliche Gespräche führte, ging es vor allem um noch mehr Waffen, um anhaltende weitere Unterstützung seines von Russland überfallenen Landes. Der Besuch in Polen hat eine andere Note. Das Nachbarland hat von Anfang an viel gegeben, tut das weiterhin und sieht sich dabei auch als Antreiber anderer Länder, vor allem Deutschlands.

Selenskij bewahre "Europa vor dem russischen Imperialismus", sagte Präsident Duda

"Es scheint, dass es nie in der Geschichte herzlichere Beziehungen zwischen unseren Ländern gegeben hat", sagte Präsident Selenskij nun im Präsidentenpalast in Warschau. Andrzej Duda überreichte ihm die höchste Auszeichnung des polnischen Staates, den Orden des Weißen Adlers. Zweifellos bewahrten die ukrainischen Soldaten wie auch Selenskij selbst "Europa vor dem russischen Imperialismus", sagte Duda.

Nach Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft IFW in Kiel hat Polen Militärhilfe im Wert von mehr als 2,4 Milliarden Euro geleistet, das entspricht ungefähr 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Zudem sind etwa eine Million ukrainische Flüchtlinge dauerhaft im Land geblieben. Laut einer aktuellen Studie des Instituts Ipsos sehen die Befragten diese Tatsache nun erstmals seit Kriegsbeginn etwas skeptischer. Nun sind es nur noch 61 Prozent, die angeben, dass es gut sei für Polen, wenn die Kriegsflüchtlinge lange Zeit im Land blieben. Am stärksten ist diese Meinung bei Oppositionswählern ausgeprägt, im Lager der PiS-Anhänger fällt die Zustimmung deutlich geringer aus.

Dennoch: Anders als in Tschechien, der Slowakei oder auch Deutschland gibt es weder prorussische Demonstrationen noch Politiker, die der Ukraine weniger helfen wollen oder etwa einheimische Empfänger staatlicher Hilfen gegen Flüchtlinge ausspielen. Im Angesicht des Krieges sind die Länder auch bereit, bei historisch heiklen Themen zusammenzufinden. So sollte es bei Selenskijs Besuch auch um das Gedenken an das Wolhynien-Massaker gehen.

Am 11. Juli steht der 80. Jahrestag des sogenannten Blutsonntags an. Im Jahr 1943 ermordeten ukrainische Nationalisten Zehntausende Polen. Selenskij hatte schon öfter signalisiert, dieses Thema auch angesichts des heutigen Krieges nicht zu vergessen. Erst im vergangenen Jahr wurde beschlossen, eine ukrainisch-polnische Arbeitsgruppe zur weiteren Aufarbeitung der Geschehnisse einzusetzen.

Angesichts der Getreidekrise hört man auch in Polen neue Töne

Am Nachmittag besprach sich Selenskij mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Außerdem wurde ein Wirtschaftsforum mit Hunderten Teilnehmern organisiert. Dabei spielten dann auch die Bauern und ihre Wut über die fallenden Getreidepreise eine Rolle. Um der Ukraine zu helfen, weiterhin Getreide exportieren zu können, hatte die EU im vergangenen Jahr die Zölle aufgehoben. Außer über das Schwarze Meer sollte ein kleiner Teil auch auf dem Landweg, vor allem über Polen, aber auch über andere EU-Nachbarländer exportiert werden.

Doch das Getreide erreichte größtenteils nicht die polnischen Ostseehäfen, sondern blieb im Land. Es wurde nicht in Afrika verkauft, sondern in Europa. Das lag zum Teil an mangelnden Transportkapazitäten, zum Teil an schlechter Organisation und Kommunikation der polnischen Regierung.

Nun hatten die wütenden Bauern gedroht, auch den Besuch Selenskijs mit ihrem Protest zu begleiten. Seit Tagen fahren sie mit ihren Traktoren zu Kundgebungen in die Städte. Am Morgen trat der polnische Landwirtschaftsminister zurück. Ende März versprach die EU 56,3 Millionen Euro Hilfe für die Bauern in Polen, Bulgarien und Rumänien. Premier Morawiecki verlangte, die Zölle wieder einzuführen, und ließ am Freitag über Twitter wissen, die Interessen seines Landes und der polnischen Landwirte stünden für ihn an erster Stelle.

Das sind neue Töne im Umgang mit dem überfallenen Nachbarland und zum großen Teil schlicht hausgemachte Probleme der PiS-Regierung, die sich beeilte, die Schuld auch auf die EU zu schieben, die zu wenig polnisches Getreide abnehme. Neben dem Getreide sollte es bei den Gesprächen zudem um polnische Investitionen beim Wiederaufbau in der Ukraine gehen sowie um den Verkauf von Waffen. Beschlossen ist bereits, dass die Ukraine 100 Radschützenpanzer vom Typ Rosomak kaufen wird, die in Schlesien hergestellt werden.

Präsident Duda ließ wissen, er wolle sich dafür einsetzen, dass die Unterstützung und Einigkeit des Westens nicht nachlasse. Außerdem unterstütze Polen die Ukraine auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft. Ein gemeinsames Anliegen der Mitteleuropäer: Auch der tschechische Präsident Petr Pavel hatte kürzlich im Interview mit der SZ gesagt, "der Weg der Ukraine nach Europa sollte über eine schnellere Annäherung an die Europäische Union führen". Erst danach käme der Nato-Beitritt. So möchte auch Polen, dass die Ukraine vom Beitrittskandidaten bald zum Mitglied in der EU wird.