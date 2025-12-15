Es hat diese Momente in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben. Die, in denen es so schien, als könnten nun die entscheidenden Stunden gekommen sein für die Ukraine – und ganz Europa. Jetzt ist wieder so ein Moment. Am Sonntag kamen Steve Witkoff und Jared Kushner nach Berlin, Donald Trumps Sondergesandter für die Ukraine und sein Schwiegersohn; kurze Zeit später erreichte auch der ukrainische Präsident Selenskij die deutsche Hauptstadt.

Erste, lange Gespräche gab es bereits am Sonntag, weitergehen soll es heute. Alle Informationen fasst Daniel Brössler zusammen (SZ Plus), und er kommentiert (SZ Plus): „Es ist schlecht für die Europäer, mit dem US-Sondergesandten und Putin-Freund Steve Witkoff verhandeln zu müssen. Noch schlechter wäre es nur, nicht mit ihm verhandeln zu können.“ Wir werden Sie in unserem Liveblog den ganzen Tag über die Ereignisse in Berlin auf dem Laufenden halten.

Ebenfalls im Blick behalten wir die Ermittlungen zum Terroranschlag, der am Sonntag die australische Stadt Sydney erschütterte. Am berühmten Strand Bondi Beach wurden mindestens 16 Menschen getötet, die eine Veranstaltung zum jüdischen Chanukka-Fest besuchten. Thomas Hahn schildert, was bislang über die Ereignisse bekannt ist und erklärt, warum aus Israel scharfe Kritik an den australischen Behörden kam (SZ Plus).

Sehr lesenswert ist auch das Interview, das Thorsten Schmitz kurz nach dem Anschlag mit Max Privorozki geführt hat (SZ Plus). Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle weiß so genau wie kaum ein anderer, wie lebensgefährlich der Hass auf Jüdinnen und Juden sein kann.

Zum Schluss empfehle ich Ihnen das Interview mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter von meiner Kollegin Anna Hoben (SZ Plus). In einer ungewöhnlichen Aktion hatten sich Ende Oktober die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aller 13 Landeshauptstädte der deutschen Flächenländer mit einem Brandbrief an den Bundeskanzler gewandt. Reiter erzählt, was seither geschehen ist – und warum das nicht ausreicht.

Was heute wichtig ist

Selenskij und Witkoff beraten in Berlin über Sicherheitsgarantien und Gebietsabtretungen. Die Gespräche werden heute fortgeführt, am Abend ist ein Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs geplant. Selenskij wird von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) empfangen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Angreifer von Sydney waren Vater und Sohn – Zahl der Toten steigt auf 16. Die Angreifer attackierten ein Chanukka-Fest an dem Strand Bondi Beach. Mehr als 1000 Menschen waren zusammengekommen, um das Entzünden der ersten Kerze zu feiern. Australien diskutiert als Reaktion über schärfere Waffengesetze. Zum Artikel

Top-Ökonomen warnen vor einem Aus des Verbrenner-Aus für die deutsche Autoindustrie. Brüssel will das Verbrenner-Aus 2035 kippen, die Details sollen in dieser Woche vorgestellt werden. Ökonomen warnen: Die Kehrtwende könnte die Probleme der Autohersteller noch verschärfen. Das Aus vom Vebrenner-Aus führe „zu einem Glaubwürdigkeitsverlust und zu Unsicherheit bei den Käufern“ sagt zum Beispiel Anita Wölfl vom Ifo-Institut. Zum Artikel (SZ Plus)

Mitarbeiter fühlen sich von der Bahn im Stich gelassen. Die Lage bei der Bahn ist ernst. Und sie wäre noch viel schlimmer, würden nicht jeden Tag Tausende Mitarbeiter ihr Bestes geben. Doch viele von ihnen können nicht mehr – und machen dem Konzern schwere Vorwürfe. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: „Govtech Kommunal“ startet. Ein neuer Verein verschafft Kommunen erstmals direkten Zugang zu zentral geprüften Cloud‑Services. Mit der Deutschlandplattform, auf der diese Anwendungen laufen, entsteht womöglich das stille Machtzentrum der kommenden Verwaltungsdigitalisierung. Auch wichtig: gemischte Reaktionen auf Katherina Reiches Vorschläge zu Rechenzentren. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So macht Europa umgekehrt China abhängig. Die EU tun sich schwer mit wirtschaftlicher Eigenständigkeit. Doch tatsächlich kann sie andere in wichtigen Branchen abhängig von Lieferungen aus Europa machen und so ihre Verhandlungsposition stärken. Brüssel will dafür nun die strategischen Weichen stellen. Gelingt das nicht, bleibt die EU den Launen der Großmächte USA und China ausgesetzt. Zum Briefing