Selenskij kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident wird in Berlin und Paris und danach bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Sein Land leidet unter einem bedrohlichen Mangel an Munition, wie er sagt. Aber auch die Zeit nach dem Krieg steht auf der Agenda. Zum Artikel

EXKLUSIV Politikwissenschaftler Masala und Münkler: "Europa treibt auseinander". Hilft nur noch Aufrüstung angesichts der Kriege in Nahost und der Ukraine? Die Politikwissenschaftler Carlo Masala und Herfried Münkler sprechen über eine neue Weltordnung, eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps und den Widerspruch in der AfD-Politik. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Ampel ringt um richtigen Kurs für die Wirtschaft. Die Bundesregierung muss ihre Wirtschaftsprognose deutlich nach unten korrigieren. Die Ampelkoalition ringt um den richtigen Kurs, um die Wirtschaft zu beleben. Aber nur in einem sind die verantwortlichen Minister Habeck und Lindner bisher spitze: im Schlechtreden der Lage. Zum Artikel (SZ Plus)

Künstliche Intelligenz: Microsoft investiert mehr als drei Milliarden Euro in Deutschland

Verdacht auf Zwangsarbeit: Tausende Autos von VW hängen in US-Häfen fest. Bauteile aus der Uiguren-Provinz Xinjiang sorgen bei Europas größtem Autokonzern Volkswagen für Probleme in den USA: An dortigen Häfen stecken mehrere Tausend Neuwagen von Audi, Porsche und Bentley fest, weil ein kleines Teil in der Steuereinheit verbaut ist, das in Xinjiang hergestellt wird - und deshalb grundsätzlich unter dem Verdacht von Zwangsarbeit steht. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Gelegenheit zum Rückzug aus Xinjiang (SZ Plus)

Israelische Armee dringt in Nasser-Krankenhaus ein. Es seien mehrere Terrorverdächtige in der Klinik im Gazastreifen festgenommen worden, so die Armee. Man habe die Information erhalten, dass dort israelische Geiseln festgehalten wurden und sich dort möglicherweise auch Leichen weiterer Geiseln befinden. Zuvor waren zahlreiche Menschen aus dem Krankenhaus in dem heftig umkämpften Gebiet geflohen. Liveblog zum Krieg in Nahost

Wissing entlässt Abteilungsleiter nach Wasserstoff-Affäre. Wegen Unregelmäßigkeiten bei einer Fördermittelvergabe hat der Bundesverkehrsminister entschieden, einen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Er soll sich in die millionenschwere Förderanfrage eines befreundeten Lobbyisten für ein Wasserstoffprojekt eingemischt haben. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war: