Der ukrainische Präsident will Putin ohne jede Vorbedingung treffen. Doch jedes Gespräch über eine mögliche Preisgabe von Territorien ist für den Staatschef des attackierten Landes hochriskant.

Von Sonja Zekri, Berlin

Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach dem Treffen im Weißen Haus am Montag vor die Presse trat, in einer schwarzen Jacke, die möglicherweise sogar ein wenig zum Gelingen des Treffens mit US-Präsident Donald Trump beigetragen hat, sortierte er die Gesprächsanliegen. Die Frage des „Territoriums“ werde er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin besprechen, jene der Sicherheitsgarantien aber mit den Partnern der Ukraine.