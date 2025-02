Doch was sagt die ukrainische Verfassung? Und wie ist das Wahlrecht im Verteidigungsfall in den Verfassungen andere Länder geregelt?

Wie kam Selenskij ins Amt?

Am 21. April 2019 wurde Selenskij zum Präsidenten gewählt, er besiegte den Amtsinhaber Petro Poroschenko klar und holte in der Stichwahl mehr als 73 Prozent der Stimmen. Einen Monat später wurde er vereidigt. Artikel 103 der ukrainischen Verfassung legt die Amtszeit des Präsidenten auf fünf Jahre fest.

Wie argumentiert der Kreml?

Die russische Regierung unter Wladimir Putin versucht nicht erst seit der Großinvasion im Februar 2022, die Legitimität der politischen Führung in Kiew in Zweifel zu ziehen. Die sei eine Truppe von Nazis, die man absetzen müsse, gab der Kreml anfangs als Kriegsziel aus. Manchmal hieß es, der prowestliche Selenskij habe sich an die Macht geputscht. Und seit einem Jahr ist immer wieder zu hören, er sei nicht mehr der legitime Präsident, da seine Amtszeit ja ausgelaufen sei. Putin – das sei nebenbei erwähnt – gründet seine Präsidentschaft auch auf eine Verfassungsänderung zu seinen Gunsten und Wahlen, die demokratischen Grundsätzen nicht entsprachen. Trump übernimmt nun Putins Sichtweise. Und das hat auch Folgen für mögliche Friedensverhandlungen: So könnten Trump und Putin Selenskij übergehen, denn: Wie soll ein illegitimer Präsident einen möglichen Waffenstillstands- oder Friedensvertrag aushandeln oder gar gültig unterschreiben?

Warum ist Selenskij noch im Amt?

Weil in der Ukraine nach dem russischen Überfall das Kriegsrecht ausgerufen und seitdem immer wieder verlängert worden ist. Juristen halten es von Recht und Verfassung gedeckt, dass deswegen eine Neuwahl ausgesetzt wird und der Präsident wie auch das Parlament im Amt bleiben – auch über die Dauer ihrer eigentlichen Amtsperiode hinaus. Die Frage möglicher Neuwahlen ist in der Ukraine immer wieder debattiert worden. Es gibt im Land aber eine relativ breite Einigkeit, darauf zu verzichten, solange gekämpft wird – auch weil die Organisation einer Wahl schwierig wäre und unter anderem die Frage aufkäme, wie man den Soldaten und den Geflüchteten eine Teilnahme ermöglichen könnte.

Ist diese Regelung eine ukrainische Besonderheit?

Nein, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew. „Das ist die gängige Praktik in vielen Ländern der Welt, und auch in Deutschland.“ Im Grundgesetz steht zum Beispiel in Artikel 115h: „Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.“ Damit bliebe eine Regierung auch hierzulande länger im Amt, da ihre Amtszeit erst dann endet, wenn ein neuer Bundestag gewählt worden ist. Ein anderes Beispiel: Der britische Premier Keir Starmer stellte sich am Mittwochabend klar hinter Selenskij und sagte dabei auch, dass es absolut vertretbar sei, Wahlen in Kriegszeiten auszusetzen. Das habe Großbritannien im Zweiten Weltkrieg auch getan.