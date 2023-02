Von Daniel Brössler, Alexander Mühlauer und Kathrin Müller-Lancé

Unter normalen Umständen wäre die Einladung dann wohl doch etwas zu kurzfristig gewesen. Am späten Mittwochvormittag, Olaf Scholz war schon auf dem Sprung zu einer Regierungserklärung im Bundestag, kam der Anruf aus Paris. Ob der Bundeskanzler zum Abendessen in den Élysée-Palast kommen möge, wollten die Kollegen wissen. Emmanuel Macron erwarte den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Bis dahin hatte sich Scholz darauf eingestellt, dem ukrainischen Präsidenten erst am folgenden Tag in Brüssel zu begegnen. "Wir lassen nicht zu, dass ein Land sich mit Gewalt Teile eines anderen Landes einverleibt - und damit die Grundprinzipien unserer Friedensordnung in Europa infrage stellt", sagte Scholz in seiner Rede im Bundestag. Gleichzeitig begannen die Vorbereitungen für die überraschende Abreise am Abend.