Er will mehr: Mitglieder des US-Kongresses applaudieren stehend dem ukrainischen Präsidenten geben Wolodimir Selenskij, der per Video eine Rede an sie hielt, in der er erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone forderte.

Von Fabian Fellmann, Viktoria Großmann, Josef Kelnberger und Matthias Kolb, Washington/Brüssel

Die volle Grausamkeit von Russlands Krieg in der Ukraine kommt an diesem Mittwoch auch in der amerikanischen Öffentlichkeit an. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij leistet ganze Arbeit bei seiner Rede vor dem US-Kongress. Tote und verletzte Kinder und Frauen, Leichen in Massengräbern, zerbombte Wohnhäuser, Explosionen von Raketen: Das alles zeigt Selenskij in einer Videocollage, die er während seines virtuellen Auftritts von seinem Computer einspielt. Die Bilder werden live auf zahlreichen Fernsehstationen direkt zum Publikum übertragen. Die CNN-Moderatoren werden sich später dafür entschuldigen: Sie hätten dem Publikum keine Vorwarnung gegeben.