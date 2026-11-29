Auch wenn sich der Ukrainer telefonisch entschuldigt hat: Der Angriff auf russische Schiffe vor Libyen hat das Verhältnis zur italienischen Regierungschefin belastet. Die Auseinandersetzung könnte Folgen haben.

Dass nicht alles rund läuft zwischen Giorgia Meloni und Wolodimir Selenskij, konnte man schon vor zwei Wochen beobachten. Beim EU-Gipfel in Dublin umarmten sich der Präsident der Ukraine und Italiens Ministerpräsidentin zur Begrüßung, Meloni sagte, man habe sich ja lange nicht gesehen – woraufhin Selenskij entgegnete, gut wahrnehmbar für alle anwesenden Mikrofone: „Du warst es, die nicht wollte!“ Ein Video von der Begegnung hat er selbst auf X gepostet.