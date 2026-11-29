Dass nicht alles rund läuft zwischen Giorgia Meloni und Wolodimir Selenskij, konnte man schon vor zwei Wochen beobachten. Beim EU-Gipfel in Dublin umarmten sich der Präsident der Ukraine und Italiens Ministerpräsidentin zur Begrüßung, Meloni sagte, man habe sich ja lange nicht gesehen – woraufhin Selenskij entgegnete, gut wahrnehmbar für alle anwesenden Mikrofone: „Du warst es, die nicht wollte!“ Ein Video von der Begegnung hat er selbst auf X gepostet.
Ukraine-KriegAlles wieder gut zwischen Meloni und Selenskij?
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Auch wenn sich der Ukrainer telefonisch entschuldigt hat: Der Angriff auf russische Schiffe vor Libyen hat das Verhältnis zur italienischen Regierungschefin belastet. Die Auseinandersetzung könnte Folgen haben.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
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