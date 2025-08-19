Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach dem Treffen im Weißen Haus am Montag vor die Presse trat, in einer schwarzen Jacke, die möglicherweise sogar ein wenig zum Gelingen des Treffens mit US-Präsident Donald Trump beigetragen hat, sortierte er die Gesprächsanliegen. Die Frage des „Territoriums“ werde er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin besprechen, jene der Sicherheitsgarantien aber mit den Partnern der Ukraine.
UkraineKönnte Selenskij überhaupt Gebiete abtreten, ohne die Verfassung zu brechen?
Lesezeit: 3 Min.
Der ukrainische Präsident will Putin ohne jede Vorbedingung treffen. Doch jedes Gespräch über einen möglichen Tausch von Territorien ist für den Staatschef des attackierten Landes hochriskant.
Von Sonja Zekri, Berlin
Ukraine-Gipfel in Washington:Die Choreografie der Europäer gelingt
Der US-Präsident empfängt Wolodimir Selenskij diesmal freundlich. Die zur Verstärkung angereisten Europäer zeigen sich zufrieden, erinnern allerdings daran, dass es ohne Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien keinen Frieden geben kann. Nun sollen sich bald Selenskij und Wladimir Putin treffen.
Lesen Sie mehr zum Thema