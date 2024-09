Auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wächst der Druck, Wege hin zu einem Ende des russischen Angriffskrieges gegen sein Land zu finden. Er will noch im September in die USA reisen und dort einen Vorschlag unterbreiten. „Ich werde einen Siegesplan präsentieren“, sagte Selenskij bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Kiew. Er wolle ein Paket erreichen, das der Ukraine genügend Kraft geben werde, „um den Kurs des Krieges in Richtung Frieden zu lenken“. Doch an diesem Ziel wachsen Zweifel.

Der auch innenpolitisch zunehmend unter Druck stehende Präsident hatte zuletzt schon einen solchen Vorstoß in Aussicht gestellt. Er werde den Plan persönlich US-Präsident Joe Biden vorstellen, aber auch mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris vertraulich besprechen, kündigte er an. Selenskij wird zur UN-Generalversammlung in New York erwartet, die am 24. September beginnt. Erwartet wird, dass Selenskij mit neuen Militärhilfen, einer bisher nicht vorliegenden Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen gegen militärische Ziele in Russland und den Gebietseroberungen auf russischem Gebiet in der Region Kursk den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin so erhöhen will, dass in einem ersten Schritt lokale Waffenstillstände möglich werden könnten. Zudem unterstützt er eine Friedenskonferenz unter Beteiligung Russlands.

Die Verhandlungsposition droht, schlechter zu werden

In Kiew wurde gemutmaßt, dass der Vorstoß auf russisches Gebiet als Druckmittel genutzt werden soll, um von Russland besetzte ukrainische Gebiete zurückzubekommen. Allerdings könnte sich die Verhandlungsposition der Ukraine im neuen Jahr weiter verschlechtern, was auch als Erklärung für den Vorstoß Selenskijs gewertet wird. Deutschland will die Bundeshilfen im kommenden Jahr auf vier Milliarden Euro reduzieren, eine Ersatzlösung der G-7-Staaten mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar ist bisher nicht sicher, zudem könnte der Ausgang der Wahlen in den USA viel Einfluss haben. Es wird als zunehmend unrealistisch betrachtet, dass die Ukraine ihre früheren Grenzen über militärische Erfolge gegen die Atommacht Russland und nicht konkret absehbare Verhandlungen wiederherstellen kann.

Putin, der im Februar 2022 den Befehl zum Krieg gegen die Ukraine gegeben hatte, nannte zuletzt die ukrainische Gegenoffensive, die erstmals eine russische Region zum Kriegsgebiet gemacht hat, eine Provokation, die er zurückschlagen lassen will. Vorherige Verhandlungen lehnt er bisher ab. Selenskij bat erneut um eine Erlaubnis für den Einsatz von westlichen Marschflugkörpern, um Flugplätze und Abschussbasen auf russischem Gebiet beschießen zu lassen. So könnte auch der Angriff mit Gleitbomben stärker unterbunden werden.

Der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagte der Süddeutschen Zeitung am Rande der Konferenz in Kiew, es wäre aber wenig sinnvoll, nur neue, etwas großzügigere Beschränkungen zu machen. Besser wäre es zu sagen: „Wir verpflichten die Ukraine darauf, dass sie die von uns erhaltenen Waffensysteme ausschließlich in dem Rahmen einsetzt, der mit dem geltenden Völkerrecht vereinbar ist.“ Das bedeute, dass sie im Rahmen der Selbstverteidigung eingesetzt, man damit aber keine zivilen Ziele wie Krankenhäuser beschießen dürfe, „was die Russen die ganze Zeit machen“.

Scholz bekräftigt „Taurus“-Nein

Kanzler Olaf Scholz (SPD) will der Ukraine weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung stellen, die eine Reichweite von 500 Kilometern und besondere Zerstörungskraft haben. Zudem will er auch keinen Einsatz gegen Ziele weit auf russischem Gebiet, bisher gibt es nur eine Erlaubnis zum Beschuss grenznaher Stellungen. „Da habe ich Nein gesagt. Und das gilt natürlich auch für andere Waffen, wenn wir sie geliefert hätten, die in dieser weiten Distanz dort hineinschießen könnten“, sagte Scholz bei einem Bürgerdialog in Prenzlau. Das bleibe so. „Auch wenn andere Länder anders entscheiden.“ Der frühere britische Premier Boris Johnson sieht eine besondere Verantwortung Deutschlands, um den Druck auf Russland zu erhöhen. „Wir brauchen definitiv auch eine Taurus-Lieferung, definitiv“, sagt Johnson der SZ. Es gehe nun um eine klare Haltung in einer ganz entscheidenden Phase.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich regte eine internationale Kontaktgruppe an, um eine Friedensinitiative anzustoßen. Er sehe da auch Länder wie China, Indien, die Türkei und Brasilien in der Verantwortung. Scholz und Selenskij seien sich einig, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, „um die Bemühungen für Friedensgespräche zu intensivieren“, sagte er der Rheinischen Post. Scholz betonte, die Grundlage für eine Friedenslösung sei, „dass Putin einsieht, dass er nicht die ganze Ukraine fressen kann“.