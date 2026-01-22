Es war eine Abrechnung: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos die europäischen Verbündeten so deutlich kritisiert wie selten zuvor. Sichtlich frustriert erklärte Selenskij, Europa und die Nato täten viel zu wenig für die eigene Sicherheit, zu wenig für die Demonstranten in Iran, zu wenig, um Grönland zu beschützen, und zu wenig für die Ukraine. Europa liebe es, über die Zukunft zu diskutieren, scheue sich aber davor, heute zu handeln, sagte Selenskij.
Weltwirtschaftsforum DavosSelenskij kritisiert Europa so deutlich wie selten
Erstmals sollen am Wochenende Vertreter der Ukraine und Russlands mit einer US-Delegation zusammenkommen.
Von Sebastian Gierke und Judith Wittwer, Davos/München
