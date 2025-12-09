An der Front in der Ukraine sind seine Streitkräfte stark unter Druck, im Informationskrieg versucht Wolodimir Selenskij gerade alles, um aus der Defensive zu kommen. Nach einem Gespräch mit Papst Leo XIV., der die „Notwendigkeit der Fortsetzung des Dialogs“ bekräftigte, traf sich der ukrainische Präsident mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom; am Montag hatte er sich bereits mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in London beraten. Anschließend war er in Brüssel vorstellig geworden.