An der Front in der Ukraine sind seine Streitkräfte stark unter Druck, im Informationskrieg versucht Wolodimir Selenskij gerade alles, um aus der Defensive zu kommen. Nach einem Gespräch mit Papst Leo XIV., der die „Notwendigkeit der Fortsetzung des Dialogs“ bekräftigte, traf sich der ukrainische Präsident mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom; am Montag hatte er sich bereits mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in London beraten. Anschließend war er in Brüssel vorstellig geworden.
Krieg in der UkraineSelenskij stemmt sich gegen Trumps Linie
Mit seiner Reisediplomatie will der ukrainische Präsident den Rückhalt Europas absichern – und den Eindruck entkräften, ein russischer Sieg sei unvermeidlich.
Von Sebastian Gierke
Der von der US-Regierung ausgearbeitete Friedensplan sei von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, sagt Präsident Selenskij. „Die offen Ukraine-feindlichen Positionen wurden herausgenommen.“
