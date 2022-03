Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Bundesregierung eindringlich aufgefordert, sein Land bei der Verteidigung gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin stärker zu unterstützen. Seinen Appell in einer am Donnerstag per Videoübertragung vor dem Bundestag gehaltenen Rede verband er mit scharfer Kritik an der Rolle Deutschlands in den vorangegangenen Monaten. Er warf der Bundesregierung vor, viel zu lange wirtschaftliche Interessen priorisiert zu haben, so bei der russischen Gaspipeline Nord Stream 2, und Warnungen sowie Hilfsgesuche aus Kiew ignoriert zu haben. Deutschland habe dazu beigetragen, dass Russland mit seiner Invasion wieder eine Mauer "zwischen Freiheit und Unfreiheit" mitten durch Europa errichte. Er nannte Deutschlands Widerstand gegen einen Nato-Beitritt seines Landes ebenso wie gegen eine rasche EU-Mitgliedschaft. Zu Scholz gewandt sagte er: "Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, reißen Sie diese Mauer nieder!"

Selenskij rief Bundeskanzler Olaf Scholz auf, die Führungsrolle einzunehmen, die Deutschland zukomme, und sowohl einen Boykott von Energieimporten aus Russland als auch einen vollständigen Ausschluss Moskaus vom Zahlungssystem Swift zu unterstützen, mit dem Banken untereinander Transaktionen abwickeln. Die Ampelregierung lehnt einen Energieboykott aus Sorge über die möglichen drastischen Folgen für die Wirtschaft und das Leben im Bundesgebiet ab. Erlöse aus dem Öl- und Gasgeschäft sind die wichtigsten Geldquellen des Kreml. Deutschland und mehrere andere EU-Länder hatten darauf gedrungen, nicht alle russischen Banken aus dem Swift-System zu werfen, um weiter Energielieferungen bezahlen zu können und zu vermeiden, dass Russland diese einstellt.

Selenskij bekräftigte seine Forderung nach einer Flugverbotszone über der Ukraine und verwies auf die Bombardierung eingekesselter ukrainischer Städte wie Mariupol durch Russland. Berlin habe mit einer Luftbrücke versorgt werden können, weil der Luftraum sicher gewesen sei; in der Ukraine würden nur russische Bomben und Raketen ihn füllen. Selenskij warf Putin vor, einen Vernichtungsfeldzug gegen das ukrainische Volk zu führen, wie es ihn vor 80 Jahren schon einmal gegeben habe. Damals ermordeten die Nationalsozialisten und die deutsche Wehrmacht Millionen Menschen im Gebiet der heutigen Ukraine.

Selenskij wandte sich an die Abgeordneten mit der Frage, wie Deutschland seiner historischen Verantwortung gerecht werden wolle und warum "ein Land, das über den Ozean liegt", der Ukraine näher sei als Deutschland - ein Verweis auf die USA. Scholz sagte später in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Deutschland stehe "den tapferen Ukrainerinnen und Ukrainern weiter bei, ihr Land zu verteidigen und sich der russischen Aggression zu widersetzen" - durch finanzielle Mittel, durch humanitäre Hilfe, aber auch durch die Lieferung von Militärgütern. "Deutschland leistet hier seinen Beitrag und wird das weiter tun", kündigte er an, ohne weitere Details zu nennen. Eine Debatte über Selenskijs Ansprache im Bundestag verhinderten die Koalitionsfraktionen mit ihrer Mehrheit.

Die USA liefern leistungsstärkere Waffen

Die USA hatten zuvor angekündigt, ihre Waffenhilfe für Kiew auszuweiten. Sie wollen Luftabwehrsysteme sowjetischer Bauart mit deutlich größeren Reichweiten als bislang aus Beständen westlicher Länder weitergeben und Tausende Panzerabwehrwaffen liefern. Die Staats- und Regierungschefs der Nato treffen sich am Donnerstag nächster Woche zu einem Sondergipfel in Brüssel; geplant ist, dass auch US-Präsident Joe Biden am anschließenden EU-Gipfel teilnimmt. Selenskij hat bereits vor mehreren westlichen Parlamenten gesprochen, um für mehr Unterstützung zu werben. In Europa drängen Polen und andere osteuropäische Staaten darauf, mehr zu tun.

Kanzler Scholz bezeichnete Selenskijs Rede als "sehr bewegend", allerdings hatte er zuvor im Beisein Stoltenbergs noch einmal klargestellt: "Die Nato wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen." Damit ist eine Flugverbotszone ausgeschlossen, zu deren Durchsetzung die Allianz russische Kampfjets, Raketen oder Marschflugkörper über der Ukraine abfangen müsste. Putin hat für den Fall eines Eingreifens von Drittstaaten mit Atomwaffen gedroht. Auch Biden lehnt jede direkte militärische Beteiligung der USA und der Nato in der Ukraine ab, weil dies zu einem neuen Weltkrieg führen könne.

Die russische Armee hat den Beschuss ukrainischer Städte in den vergangenen Tagen drastisch ausgeweitet und triff dabei immer wieder zivile Einrichtungen. Bei einem Luftangriff auf ein Theater in Mariupol sollen Dutzende Menschen getötet worden sein, die dort Schutz gesucht hatten. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach Überlebenden. Ein Luftschutzkeller habe dem Angriff wohl standgehalten, teilte die Stadtverwaltung mit. Biden nannte Putin in diesem Zusammenhang "einen Kriegsverbrecher".

Zum Verlauf der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine mögliche Waffenruhe gab es widersprüchliche Meldungen. Eine Vereinbarung mit "klaren Parametern" könnte die russische Militäroperation sehr schnell stoppen, sagt Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Er warf der Ukraine vor, die Gespräche zu verzögern. Kiew zeigt sich zu Zugeständnissen bereit, nicht aber zu einer Kapitulation. Die Ukraine und die Türkei bemühen sich nach Angaben ihrer Außenminister um ein Gipfeltreffen zwischen Selenskij und Putin.