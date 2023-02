Im Parlament in Brüssel betont Präsident Selenskij, dass sein Land für die Freiheit in ganz Europa kämpfe. Staats- und Regierungschefs diskutieren auch über Zäune und Mauern an Außengrenzen.

Von Björn Finke und Hubert Wetzel, Brüssel

Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenskij hat sich bei der Europäischen Union für die Hilfe im Kampf gegen die russischen Invasoren bedankt, zugleich aber um weitere militärische und politische Unterstützung geworben. Er sei gekommen, um allen europäischen Bürgern und Regierungen seine Dankbarkeit auszudrücken, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in Brüssel.

In einer Rede vor dem Europäischen Parlament argumentierte Selenskij jedoch auch, dass Russlands Angriffskrieg nicht nur sein Land treffe, sondern auf ganz Europa ziele. Die Ukraine kämpfe nicht nur für die eigene Freiheit und Unabhängigkeit. "Ein freies Europa ist ohne eine freie Ukraine nicht denkbar", sagte er. Die Ukraine mit Waffen und Munition zu beliefern, sei daher auch im europäischen Interesse.

Selenskij traf am Donnerstagmorgen in Brüssel ein. Er kam aus Paris, wo er am Vorabend Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen hatte. Nach der Rede im Europaparlament nahm Selenskij an einer Sitzung der 27 Staats- und Regierungschefs der EU teil und traf einige von ihnen anschließend bilateral. Bei diesen Gesprächen ging es Selenskij zufolge auch um die mögliche Lieferung weitreichender Raketen und Kampfjets.

Die führenden Vertreter der EU sagten Selenskij zu, sein Land beim Beitrittsprozess zur Union zu unterstützen. Zudem versprachen die Staats- und Regierungschefs, Russland durch ein weiteres Sanktionspaket zu bestrafen - das zehnte seit Kriegsbeginn vor knapp einem Jahr. Dieses soll in den kommenden Tagen fertiggestellt werden. Außerdem, so heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels, werde die EU an Wegen arbeiten, um in der EU eingefrorenes russisches Staatsvermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen und die Verantwortlichen für den Angriff vor ein internationales Gericht zu stellen. Russland müsse für seine Aggression bezahlen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Nach dem Treffen mit Selenskij diskutierten die Staats- und Regierungschefs darüber, wie die EU auf die steigende Zahl von Flüchtenden aus Afrika und Asien reagieren soll. Umstritten war etwa, ob die Kommission Mitgliedstaaten wie Bulgarien den Bau von Grenzzäunen finanzieren soll. In einem Entwurf der Gipfelerklärung, welcher der Süddeutschen Zeitung vorlag, werden Zäune oder Mauern zwar nicht erwähnt, aber es wird gefordert, dass die Kommission die Anschaffung von Grenzinfrastruktur, Ausrüstung und Überwachungstechnik unterstützt.

Am Abend sollte der Gipfel sich dann der Frage widmen, wie die EU auf den Inflation Reduction Act (IRA) antwortet, ein massives Subventionsprogramm der US-Regierung für den grünen Umbau der Wirtschaft. Die Gipfelerklärung ruft dazu auf, die von der EU-Kommission vorige Woche vorgestellten Initiativen dazu "dringend voranzutreiben". Demnach sollen die strengen Regeln für staatliche Beihilfen nationaler Regierungen gelockert und auch Brüsseler Fördermittel umgeschichtet werden.