Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich sorgt schon seit mehr als einem Jahr für Schlagzeilen. Liebich ist – noch als Sven Liebich – wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Später hat Liebich den Geschlechtseintrag ändern und den Vornamen auf Marla-Svenja anpassen lassen. Zum Haftantritt wurde Liebich in ein Frauengefängnis geladen, erschien dort jedoch nicht. Seit einer Festnahme an der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland sitzt Liebich in tschechischer Haft. Das Landgericht Pilsen hat am Montag die Auslieferung angeordnet, Liebich kann dagegen aber noch Beschwerde einreichen.