Von Constanze von Bullion, Berlin

Was macht die Frau zur Frau? Wer bestimmt über den Geschlechtseintrag im Pass? Und was passiert, wenn sich jemand gestört fühlt von einer Person mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen in der Frauensauna? Viele Monate lang haben Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) über das Selbstbestimmungsgesetz verhandelt, nichts ging voran. Nun gibt es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung eine politische Einigung zwischen den beiden Häusern.