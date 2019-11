In einem SEK der Polizei Mecklenburg-Vorpommerns arbeiteten jahrelang mehrere Rechtsextremisten. Einer hortete zuhause 55 000 Schuss Munition. Was lief da so lange schief?

Spezialeinsatzkommandos, das sind vermummte, schwer bewaffnete Polizisten, sie werden zu Geiselnahmen gerufen, zu Terroranschlägen oder Razzien bei Rockern. In einem der drei SEKs der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind offenbar zeitweise acht von zwölf Beamten aktive Rechtsextremisten gewesen. Das hat die Untersuchung einer Kommission ergeben, die ihren Bericht jetzt dem Schweriner Innenministerium übergeben hat. Der wichtigste unter den SEK-Männern, Marko G., war Administrator der Chatgruppe "Nordkreuz". Dort beschäftigten sich Teilnehmer jahrelang mit einem ominösen Tag X, wenn die Ordnung in Deutschland zusammenbrechen würde und sie das Recht in die eigene Hand nehmen wollten.