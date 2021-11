Die Besatzung der Sea-Watch 4 hat am Sonntag bei Rettungseinsätzen Menschen aus zwei überfüllten Schlauchbooten gerettet - zunächst 102, wenige Stunden später dann noch einmal 73. Damit seien nun 368 Gerettete an Bord, teilte die Organisation Sea-Watch am Sonntag auf Twitter mit. Bereits am Donnerstag hatte das Schiff 120 Flüchtlinge und Migranten aus Seenot gerettet, am Samstag 73 weitere. Für die Menschen sei nun dringend die Erlaubnis zur Einfahrt in einen europäischen Hafen nötig, forderte die Organisation. Unterdessen konnte das von "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Rettungsschiff Geo Barents am Wochenende in Sizilien anlegen. Die 186 Männer, Frauen und Kinder sind laut der Hilfsorganisation in Messina von Bord gegangen.