24. Juni 2019, 18:21 Uhr Seenotrettung Sea-Watch will klagen

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat wegen der Blockade ihres Rettungsschiffes beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine einstweilige Maßnahme gegen Italien beantragt. So solle erreicht werden, dass die Migranten von der Sea-Watch 3 in Italien an Land gehen dürften, bestätigte eine EGMR-Sprecherin am Montag. Der Staat habe bis Montagnachmittag Zeit, die Fragen des Gerichtshofs zu beantworten. Wird dem Antrag auf Eilverfahren stattgegeben, müsste Italien die Menschen an Land lassen. Das Schiff hatte die Migranten am 12. Juni aufgenommen. Es hat noch 42 Migranten an Bord und darf weder in einen italienischen Hafen noch in die Hoheitsgewässer des Landes fahren.