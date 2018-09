25. September 2018, 17:11 Uhr Seenotrettung Portugal will zehn Flüchtlinge von der "Aquarius" aufnehmen

Für die Flüchtlinge, die seit einigen an Bord der Aquarius im zentralen Mittelmeer ausharren müssen, zeichnet sich eine Lösung ab.

im zentralen Mittelmeer ausharren müssen, zeichnet sich eine Lösung ab. Nach Angaben Lissabons wollen Portugal, Spanien und Frankreich die Menschen aufnehmen.

Die Aquarius könnte schon bald nicht mehr auslaufen dürfen. Panama will dem Schiff die Zulassung entziehen.

Portugal, Spanien und Frankreich wollen die 58 aus Seenot geretteten Flüchtlinge aufnehmen, die sich derzeit an Bord des Rettungsschiffes Aquarius (offiziell Aquarius 2) im Mittelmeer befinden. Das teilte die Regierung in Lissabon mit. Portugal werde zehn der Geretteten aufnehmen.

Aus humanitären Gründen und aufgrund der Notsituation, in der sich die vor Libyen Geretteten auf der Aquarius befänden, habe man sich zusammen mit Paris und Madrid zur Aufnahme entschlossen, betonte die Regierung von Ministerpräsident António Costa. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Nach Angaben der Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée, die das Schiff betreiben, hat die Aquarius Kurs auf Frankreich genommen. Am Montag hatten sie die französischen Behörden gebeten, die Flüchtlinge in Marseille absetzen zu dürfen. Frankreich zeigte sich aber zurückhaltend und forderte stattdessen eine "europäische Lösung" für das Problem. Aus dem Umfeld von Präsident Emmanuel Macron hieß es, das Schiff solle im nächstgelegenen Hafen in Malta anlegen. Den Menschen an Bord könne keine neue Irrfahrt auf dem Mittelmeer zugemutet werden.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini verfolgt seit Antritt der neuen Regierung im Juni eine Null-Toleranz-Politik gegen Migranten, die mit Booten versuchen, illegal Italiens Küsten zu erreichen. Auch Malta zeigt sich mittlerweile kaum mehr bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.

Die Aquarius war erst vor wenigen Tagen nach einer 19-tägigen Zwangspause von Marseille aus unter panamaischer Flagge und unter dem neuen Namen Aquarius 2 wieder in See gestochen, nachdem die britische Überseegebiet Gibraltar dem Schiff seine Flagge entzogen hatte. Doch nun will auch Panama dem letzten nicht-staatlichen Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer die Zulassung entziehen, wohl auf Druck Italiens.