Die Seenotrettungsorganisation SOS Méditerranée Deutschland hat sich umbenannt. Vom 1. Januar an wird die Organisation unter dem Namen SOS Humanity auftreten, wie die Seenotretter am Dienstag in Berlin mitteilten. Bis Sommer 2022 solle ein neues Schiff, die Humanity, auf dem Mittelmeer zum Einsatz kommen. Mit dem neuen Namen löst sich die 2015 in Berlin gegründete Organisation aus dem internationalen Verbund SOS Méditerranée. Geschäftsführerin Maike Röttger sagte: "Der Name SOS Humanity signalisiert, dass die Menschlichkeit auf dem Mittelmeer unterzugehen droht." Die Humanity soll ein besonders schnelles Schiff sein und damit die zivile Rettungsflotte "gezielt ergänzen". SOS Méditerranée betreibt das Schiff Ocean Viking.