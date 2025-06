Von Marc Beise, Rom

Für den italienischen Vize-Regierungschef Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega ist die Sache klar: Wer in privater Initiative auf dem Mittelmeer Schiffe betreibt, um auf dem Weg von Afrika nach Europa in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen, der befördert das Geschäft der Schlepper. Er lockt immer mehr Menschen aufs Meer und stellt sich im Übrigen gegen die Politik europäischer Regierungen, die die Zahl der Migranten drastisch reduzieren will und sich für diese Politik in Wahlen legitimiert sieht.