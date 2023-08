Mehr als 50 Organisationen fordern die Freigabe der in Italien festgesetzten Schiffe privater Seenotretter. Auch die damit verbundenen Geldstrafen müssten fallen gelassen werden, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung, die von SOS Humanity, Pro Asyl und Sea-Eye unterzeichnet wurde. Die Europäischen Union und die Mitgliedsstaaten müssten dringend handeln und die "unrechtmäßige Blockade" beenden. Der Caritas-Direktor in Italien, Marco Pagniello, mahnte mehr Humanität in der Flüchtlingspolitik an. Anfang vergangener Woche hatten die italienischen Behörden Schiffe von Sea-Watch, Open Arms und Sea-Eye für jeweils 20 Tage festgesetzt, nachdem sie Flüchtlinge an Land gebracht hatten. Grundlage ist ein Gesetz der rechtsgerichteten Regierung, das privaten Seenotrettern strikte Vorgaben macht. Laut den Organisationen wurden seit Anfang des Jahres in acht Fällen Schiffe privater Seenotretter festgesetzt. "Das Festhalten und möglicherweise sogar die Beschlagnahmung von zivilen Rettungsschiffen sowie die Zuweisung entfernter Häfen schränken die Rettungsschiffe bei ihren lebensrettenden Einsätzen ein", heißt es in der Erklärung. In diesem Jahr gelangen wieder mehr Migranten über die Mittelmeerroute nach Italien. Bis Freitag zählte das italienische Innenministerium 107 530 Ankünfte. Auf Lampedusa kamen am Wochenende erneut Dutzende Flüchtlingsboote an. Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Seit Jahresbeginn kamen laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bei der Überquerung 2272 Menschen ums Leben oder werden vermisst.