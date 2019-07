18. Juli 2019, 10:41 Uhr Seenotrettung Nur wenige Staaten stützen deutsch-französischen Plan

Die deutsche Organisation Sea-Eye hilft Migranten in Seenot. Nach dem Willen Deutschlands und Frankreichs sollen die Schiffe mit den Geretteten nicht mehr wochenlang herumirren.

Beim informellen Treffen der EU-Innenminister in Helsinki hat es keinen Fortschritt zur Seenotrettung gegeben.

Einen deutsch-französischen Plan, die Verteilung der im Mittelmeer Geretteten zu regeln, unterstützen nur wenige EU-Staaten.

Von Thomas Kirchner

Der deutsch-französische Plan, die politische Blockade bei der Seenotrettung im Mittelmeer zu überwinden, stößt auf Widerstand bei den Mitgliedstaaten der EU. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer am Donnerstagmorgen in Helsinki sagte, brachten Verhandlungen bei einem informellen Treffen der Innenminister am Vorabend vorerst keinen Fortschritt.

Man habe "sehr, sehr intensiv" miteinander geredet, sagte Seehofer, und sich anschließend auch noch bilateral zusammengesetzt, sei aber nicht weitergekommen. "Eine Reihe von Staaten", die er noch nicht benennen wolle, sei bereit, den Vorschlag eines "kontrollierten Notfallmechanismus" bei der Seenotrettung zu unterstützen. Vor allem mit Italien und Malta müsse aber weiterhin gesprochen werden.

Laut dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn haben neben seinem Land lediglich Portugal und Finnland ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt. Hinzu kämen nach derzeitigem Stand noch drei bis vier am Abend nicht vertretene EU-Staaten. Insgesamt seien es nicht einmal zehn Länder. "Das ist traurig", sagte Asselborn.

Hintergrund des Plans ist die vertrackte Lage bei der Seenotrettung. Italiens populistische Regierung und auch Malta weigern sich, Schiffe mit geretteten Migranten in ihre Häfen zu lassen. Beide Staaten befürchten, mit der Verantwortung für die Migranten von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden. In der Folge irren diese Schiffe oft tage- oder wochenlang umher, bis sich andere EU-Staaten bereit erklären, sie aufzunehmen. Dazu sind nur noch wenige Staaten bereit, unter ihnen Deutschland.

Seehofer sprach von "quälenden Prozessen", die "Europas unwürdig" seien und "unschöne Bilder in die Welt setzen". Welche Lösung er vorschlägt, bleibt noch unklar. Eine feste Verteilungsquote ist nicht vorgesehen, vielmehr soll offenbar weiterhin je nach Fall entschieden werden, wobei die Nationalität der Aufgenommenen und die Flagge, unter der das Rettungsschiff fährt, berücksichtigt würden. "Das ist arbeitsaufwändig, aber diese Arbeit machen wir gern", sagte Seehofer.

Der in Helsinki ebenfalls anwesende italienische Innenminister Matteo Salvini äußerte sich am Morgen nicht, hatte seine Ablehnung aber schon getwittert. Deutschland und Frankreich wollten weiterhin erreichen, dass Italien eines der wenigen Ankunftsländer für Flüchtlinge sei, schrieb er. Italien dagegen arbeite an einer "stabilen Mittelmeer-Achse", um "die Regeln zu ändern und dem Menschenschmuggel ein Ende zu setzen".

Seehofer machte erneut deutlich, dass es ihm nicht nur um die Verteilung gehe, sondern auch darum, "die Schleuserorganisationen zu zerschlagen" und einen "Pull-Effekt" zu vermeiden. Vor der Reise nach Finnland hatte er gesagt, die Flucht über das Mittelmeer könnte unattraktiver werden, "indem man auch andere Häfen ansteuert außer den europäischen". Infrage kämen alle nordafrikanischen Staaten außer Libyen. Es gelte, in der Migrationspolitik "Humanität und Ordnung" miteinander zu verbinden.

Während Seehofer die Unterstützung Italiens für die libysche Küstenwache ausdrücklich lobte, äußerte Asselborn Kritik. Man müsse sich über die Küstenwache sehr große Gedanken machen, sagte er. Von den Vereinten Nationen sei zu hören, dass von der libyschen Küstenwache gerettete Menschen verkauft würden, dass für sie Lösegeld gefordert werde, dass sie wie Sklaven behandelt würden oder dass sie in Militärlager kämen. "Das kann nicht sein, denn wir haben als Europäische Union Verantwortung dabei", sagte Asselborn.

Über das andere große Problem, die Reform der Dublin-Verordnung, also eine dauerhafte Lösung für die automatische Verteilung der Flüchtlinge zwischen den EU-Staaten, sprechen die Minister in Helsinki nicht. Hier sind die Verhandlungen seit Jahren festgefahren, mit Fortschritten wird frühestens im Laufe des kommenden Jahres gerechnet. Die finnische Innenministerin Maria Ohisalo deutete an, dass es zunächst vor allem darum geht, gegenseitiges Vertrauen der Staaten aufzubauen. Die designierte neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat dazu eine neue Initiative ihres Hauses angekündigt.