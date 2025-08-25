Das Rettungsschiff Ocean Viking soll nach Angaben der europäischen Hilfsorganisation SOS Méditerranée in internationalen Gewässern von der libyschen Küstenwache beschossen worden sein. Der Angriff habe am Sonntagnachmittag rund 40 Seemeilen nördlich der libyschen Küste stattgefunden und etwa 20 Minuten gedauert, teilten die Seenotretter mit. An Bord befanden sich demnach 87 Gerettete. Verletzt wurde laut Organisation niemand. SOS Méditerranée veröffentlichte ein Video von dem Vorfall.

„Dieser Vorfall war nicht nur eine ungeheuerliche und inakzeptable Tat“, hieß es in der Mitteilung der SOS Méditerranée. Die Seenotretter sprachen von einem gezielten Angriff und forderten eine gründliche Untersuchung. Zudem verlangten sie ein Ende der europäischen Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache.Jedes Jahr wagen Tausende Migranten die Überfahrt über das Mittelmeer, meist von Libyen oder Tunesien aus. Dabei kommt es immer wieder zu schweren Unglücken. Seenotretter und die italienische Regierung geraten regelmäßig in Streit über die Rettungsaktionen.