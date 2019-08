4. August 2019, 18:36 Uhr Seenot-Rettung EU-Länder nehmen 40 Flüchtlinge auf

Migranten des Rettungsschiffs "Alan Kurdi" werden verteilt.

Malta hat die 40 Flüchtlinge vom deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi vorübergehend aufgenommen. Die Menschen seien nach vier Tagen Blockade am Sonntagmittag der maltesischen Armee anvertraut worden, teilte die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye auf Twitter mit. Maltas Premierminister Joseph Muscat hatte am Samstagabend über den Kurznachrichtendienst erklärt, die Menschen würden auf andere EU-Staaten verteilt. Die deutsche Regierung und die EU-Kommission hätten dies vereinbart. "Es werden keine Migranten in Malta bleiben", betonte Muscat.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßte die Entscheidung Maltas. "Hierdurch setzt Malta ein wichtiges Signal der Solidarität und wir gehen einen weiteren Schritt in die richtige Richtung", erklärte Seehofer in Berlin. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, auch Deutschland werde einige Menschen aufnehmen. Weitere Details zur Verteilung nannte sie nicht.

Ein spanisches Schiff sucht noch einen sicheren Hafen. Zwei Schwangere wurden gerettet

Die Alan Kurdi hatte die Menschen am Mittwochmorgen vor Libyen aus einem Schlauchboot aufgenommen. Eine Rückkehr nach Libyen hatte Sea-Eye wegen der dortigen Menschenrechtssituation abgelehnt. Nachdem die italienischen Behörden ein Einlaufen in italienische Gewässer abgelehnt hatten, war die Alan Kurdi am Freitag nach Malta abgedreht.

Das Rettungsschiff Open Arms der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit mehr als 120 Flüchtlingen an Bord sucht unterdessen weiter nach einem sicheren Hafen. Das Schiff hatte die Flüchtlinge am Donnerstag in zwei Einsätzen vor der libyschen Küste aufgenommen. Italien verwehrt auch der Open Arms die Einfahrt. Die italienische Küstenwache brachte jedoch zwei hochschwangere Frauen in Sicherheit.

Nach der Dublin-Verordnung müssen Flüchtlinge ihre Asylanträge in dem Land stellen, in dem sie erstmals die EU betreten. Rom verwehrt Seenotrettungsschiffen mit Flüchtlingen an Bord derzeit die Einfahrt in italienische Häfen, wenn sich nicht zuvor andere EU-Länder bereit erklären, diese aufzunehmen.

Seehofer sagte, die Entscheidung Maltas sei "ein hoffnungsvolles Zeichen für unseren Versuch, im September auf Malta eine gemeinsame Vereinbarung mehrerer europäischer Staaten für die Aufnahme von Schiffbrüchigen im Mittelmeer zu erzielen." Nach einem Treffen der EU-Innen- und Außenminister in Paris Ende Juli hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, 14 EU-Mitgliedstaaten hätten "im Grundsatz" dem französisch-deutschen Vorschlag eines Notfallmechanismus zugestimmt. Acht Länder wollen sich demnach in jedem Fall an einer Verteilung der aus Seenot Geretteten beteiligen. Bis September sollen weitere Details besprochen werden.

Der Kieler Rechtswissenschaftler Uwe Jenisch plädierte unterdessen für eine Modernisierung der Seenotrettung und des Seerechts. "Die Rettungsdienste sind nicht konstruiert, um Migrationsströme zur See in den Griff zu bekommen", sagte Jenisch. "Das ist Neuland."