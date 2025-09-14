China hat die Philippinen nach einem gemeinsamen Seemanöver mit den USA und Japan scharf kritisiert. Manila müsse Provokationen und seine Eskalation umgehend einstellen, teilte das Südliche Kommando des chinesischen Militärs mit. Die Länder sind seit Langem in maritime Auseinandersetzungen im strategisch wichtigen Südchinesischen Meer verwickelt, bei denen es regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen Schiffen der Küstenwache kommt. Die Philippinen müssten „unverzüglich damit aufhören, Zwischenfälle zu provozieren und die Spannungen im Südchinesischen Meer zu verschärfen sowie externe Kräfte zur Unterstützung solcher Bemühungen hinzuzuziehen“, so ein Sprecher.