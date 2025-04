Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat an einem stillen Gedenken an die Schlacht auf den Seelower Höhen teilgenommen – trotz einer Empfehlung, ihn davon auszuschließen. Das Gedenken zum 80. Jahrestag in Brandenburg wird von der Debatte über eine Handreichung des Auswärtigen Amts überschattet, keine Vertreter von Russland und Belarus zu solchen Veranstaltungen einzuladen. Auch der Gesandte Botschaftsrat von Belarus in Deutschland, Andrej Schupljak, nahm an der Zeremonie teil. Die Schlacht um die Seelower Höhen gilt als größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Auf deutscher und sowjetischer Seite starben laut der Gedenkstätte Museum Seelower Höhen Zehntausende Soldaten.