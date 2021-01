Die Zahl der Asylerstanträge ist im Jahr 2020 stark gesunken. Mit 76 061 Anträge sind dies 31,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Bundesinnenministerium am Sonntag in Berlin mitteilte. "Der Rückgang der Asylanträge in 2020 ist aber nicht allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, denn die Zahlen sinken schon das vierte Jahr in Folge", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Die Maßnahmen zur Steuerung der Migration wirkten. "Das Erfolgsrezept der Migrationspolitik lautet Humanität und Ordnung", so der Minister. Die Hauptherkunftsländer waren Syrien (25 373), Afghanistan (8051), Irak (7355) und Türkei (5196). Mehr als ein Viertel der Antragsteller (26,1 Prozent) erhielten einen Flüchtlingsstatus nach Genfer Konvention, knapp 19 000 (13,1 Prozent) erhielten den untergeordneten subisidiären Schutz, der den Familiennachzug ausschließt. Für weitere knapp vier Prozent wurde ein Abschiebeverbot verhängt. Fast ein Drittel der Anträge (32,1 Prozent) wurden abgelehnt.