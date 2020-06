Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht nun doch von einer Anzeige gegen die taz-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah wegen eines polizeikritischen Textes ab. Das teilt das Bundesinnenministerium in einer Pressemitteilung mit. Stattdessen will Seehofer die Chefredaktion der Zeitung im Ministerium empfangen, um "mit ihr den Artikel und seine Wirkung zu besprechen".

Die kritische Begleitung und Auseinandersetzung mit der Tätigkeit der Polizei durch die Medien sei in einer offenen Gesellschaft geboten und unerlässlich, "selbst überzogene oder unsachliche Kritik müssen und können wir gut aushalten", heißt es in der Mitteilung. "Es gibt aber Grenzen des Umgangs miteinander, die in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht überschritten werden dürfen. Diese Grenzen gelten auch zum Schutze derjenigen, die sich tagtäglich für den Erhalt unserer freiheitlichen Gesellschaft einsetzen."

Weiter schreibt Seehofer: "Mir geht es bei der von mir angestoßenen Diskussion nicht um Strafverfolgung einer Person und schon gar nicht um einen Eingriff in die Pressefreiheit." Es gehe ihm im Gegenteil darum, dass dringend eine Diskussion darüber geführt werden müsse, "wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen und wo die Grenzen einer Auseinandersetzung sind".

Der Innenminister sehe auch von einer Anzeige ab, weil er in der Kolumne der Journalistin "durch die menschenverachtende Wortwahl auch Straftatbestände erfüllt" sieht, die die Staatsanwaltschaft von Amts wegen her ohnehin zu prüfen habe.

Seehofer hatte am Sonntagabend angekündigt, gegen die Autorin der Tageszeitung juristisch vorzugehen, die vergangene Woche eine extrem polizeikritische Kolumne geschrieben hatte. Darin war davon die Rede, dass im Falle einer Abschaffung der Polizei die Beamten auf dem Müll entsorgt werden müssten, weil alles andere gesellschaftspolitisch zu gefährlich sei. Polizeigewerkschaften und große Teile der Politik reagierten entsetzt, teilweise wurde der Artikel als Satire verteidigt.

Kanzlerin Angela Merkel sprach mit Seehofer über das Thema, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag sagte. Auch am Rande der Kabinettssitzung am Mittwoch redete sie mit dem Minister kurz darüber, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer betonte. Grundsätzlich seien sich Merkel und Seehofer beim Stellenwert der Pressefreiheit in einer Demokratie einig.