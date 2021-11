Flüchtlingspolitik:Seehofer unterstützt Polens Kurs

Etwas Wärme am Lagerfeuer suchen die Menschen an der belarussischen Grenze, die Einreise nach Polen wird ihnen verweigert.

Der Bundesinnenminister erklärt in Warschau, Polens Vorgehen an der belarussischen Grenze sei "richtig". Erneut kam es in der Nacht zu illegalen Pushbacks. Fast 400 Menschen wurden zurück in den Irak gebracht.

Von Florian Hassel, Warschau

Hunderte Menschen haben in der andauernden Migrantenkrise in Belarus, Polen und Litauen die Hoffnung aufgegeben, noch in die EU zu gelangen. Der Sprecherin des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko zufolge nahmen 374 Menschen, vor allem Iraker, ein Angebot des irakischen Außenministeriums an, am Donnerstag aus Minsk in die kurdische Stadt Erbil oder weiter nach Bagdad zu fliegen. Aus Minsk flog am Donnerstagnachmittag eine Boeing 747 ab. Ein weiterer Rückführungsflug soll für Freitag geplant sein.

Von Entspannung ist an den Grenzen zu Litauen und Polen indes keine Rede. Litauens Grenzschutz meldete, in der Nacht zum Donnerstag hätten 72 Menschen versucht, die Grenze zu überqueren. Insgesamt hätten dies seit August mehr als 7000 Migranten versucht. Litauen hat nach seinen Angaben 163 Menschen aus humanitären Gründen aufgenommen.

Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Grenze zu Polen. Belarussische Einheiten brachten Migranten vom Grenzort Kuźnica in eine nahe Transporthalle. Lukaschenkos Sprecherin Natalia Eismant zufolge halten sich etwa 2000 Menschen dort auf. Insgesamt seien 7000 Migranten in Belarus, so Eismant. Lukaschenko habe Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem ersten Telefonat vorgeschlagen, die EU solle einen "humanitären Korridor für 2000 Flüchtlinge schaffen. Angela Merkel wird nach der getroffenen Übereinkunft Gespräche mit der EU führen", sagte Eismant. Belarus werde seinerseits die restlichen 5000 Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückführen, "soweit sie dies wünschen". Viele Migranten aber weigerten sich zurückzukehren und forderten "eine humanitären Korridor in die EU".

Viele Menschen versuchen offenbar weiter, die Grenze zu Polen zu überwinden. Der Grenzschutz meldete für die Nacht zum Dienstag drei entsprechende Versuche. Die größte Gruppe habe etwa 500 Menschen umfasst. 200 von ihnen sei die Überquerung zunächst geglückt, jedoch wurden sie dann vom polnischen Grenzschutz festgenommen. Polen ist nach internationalem Recht verpflichtet, auch Menschen, die illegal die Grenze überqueren, einen Asylantrag zu ermöglichen. Faktisch werden die Migranten zurück auf belarussisches Gebiet geschickt.

Menschen, denen die illegale Grenzüberquerung gelingt, werden teils offenbar weiterhin von Schleppern aufgesammelt. In der Region Suwalszczyzna nahe Litauen meldete die polnische Polizei, sie habe in der Nacht einen Renault gestoppt, in dem 21 Syrer und ein Jemenit versucht hätten, weiterzukommen.

Sechs Wochen lang leben manche in den Wäldern

Die polnische Ärztegruppe PCPM berichtete über einen dramatischen Einsatz in der Nacht zum Donnerstag: In einem Waldstück habe sie drei Menschen gefunden, die nach ihrer Aussage schon seit sechs Wochen dort seien. Unter ihnen sei eine Syrerin gewesen, die geweint und von ihrem ein Jahr alten Kind erzählt habe, das im Wald gestorben sei. Der polnische Infodienst Onet und der belarussische Journalist Tadeusz Giczan berichteten über den Tod des 19 Jahre alten Syrers Ahmad Al Hasan, der im Grenzfluss Bug ertrank und von einer muslimischen Gemeinde im Dorf Bohoniki beerdigt wurde. Al Hasan sei vor dem syrischen Bürgerkrieg 2014 aus der Stadt Homs geflohen und seitdem in einem Flüchtlingslager in Jordanien gewesen.

Polnische Politiker kritisierten die Telefonate Merkels mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Ryszard Terlecki, Fraktionschef der Regierungspartei PiS im Parlament, kritisierte im Boulevardblatt Super Express, mit Merkels Telefonaten "ist die europäische Solidarität verletzt worden". Lukaschenko habe eines seiner wichtigsten Ziele erreicht: "Er ist ein Teilnehmer von Gesprächen geworden und so als Chef des belarussischen Staates akzeptiert worden."

Bundesinnenminister Horst Seehofer beriet am Donnerstag mit Polens Innenminister Mariusz Kamiński über die Krise an der Grenze - und verstand seine Reise nach Warschau vor allem als "Geste der Solidarität mit Polen. Was Polen in der Migrantenkrise macht, ist richtig ... was Polen hier an der Außengrenze macht, dient der gesamten EU und vor allem Deutschland". Seehofer dankte seinem Amtskollegen für seinen "klaren Kurs".

Der Bundesinnenminister dementierte nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel, dass diese im Gespräch mit Lukaschenko eingewilligt habe, Deutschland werde 2000 Migranten und Flüchtlinge übernehmen. Diese Meldung sei falsch. "Was wir nicht tun werden, ist, dass wir Flüchtlinge aufnehmen." Dies würde bedeuten, dass die "perfide Strategie" Lukaschenkos aufgehe.

Seehofer stellte fest, dass der belarussische Machthaber bei seiner Organisation illegaler Migration "mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch von Russland unterstützt wird". Der Minister plädierte dafür, den Einreisewilligen in Belarus vom UN-Flüchtlingshilfswerk, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und der EU-Kommission helfen zu lassen. Ziel aber sei es, "die Menschen in ihre Herkunftsländer zurückzuführen". Deshalb sei die Nachricht vom Start des Flugzeuges, das Iraker am Donnerstag aus Minsk zurück in den Irak brachte, "eine gute Nachricht".