6. September 2018, 09:57 Uhr Chemnitz "Großvater aller Berliner Regierungsprobleme"

Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und Linken kritisieren Horst Seehofer für seine Aussage, Migration sei die "Mutter aller Probleme".

Ralf Stegner, stellvertretender Vorsitzender der SPD, nennt Seehofer den "Großvater aller Berliner Regierungsprobleme".

FDP-Chef Lindner stimmt Seehofer in Teilen zu. In Bezug auf die Unionspolitik der vergangenen Jahre sei die Aussage richtig.

Nach seinen Äußerungen zu den Demonstrationen in Chemnitz erntet Bundesinnenminister Horst Seehofer deutliche Kritik aus der SPD und Teilen der Opposition. Bei einer Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten hatte Seehofer Verständnis für die Demonstrationen nach dem gewaltsamen Tod eines 35 Jahre alten Mannes gezeigt. Er verstehe, "dass die Bevölkerung aufgewühlt ist, dass sie empört ist über dieses Verbrechen". Mit Blick auf die AfD soll er nach Teilnehmerangaben geasagt haben, die Migration sei "die Mutter aller Probleme".

Diese Formulierung griffen viele führende Parteipolitiker auf und wandelten Seehofers Aussage ab. Auch der Koalitionspartner greift Seehofer an. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner bezeichnete den Innenminister auf Twitter als "Großvater aller Berliner Regierungsprobleme". Auch Generalsekretär Lars Klingbeil meldete sich zu Wort. Er habe "auf dieses rechtspopulistische Gequatsche echt keinen Bock mehr".

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt schrieb, Ignoranz, Rassismus und Spalterei seien die Mütter aller Probleme. "Ein Innenminister, der seinen Job nicht macht, ein Ministerpräsident, der nicht sagt, was ist, die sind auch ein Problem", sagte sie mit Bezug auf Seehofer und den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der bei den rechten Demonstrationen in Chemnitz nicht von "Mob" und "Hetzjagd" sprechen will.

Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schrieb ebenfalls auf Twitter: "Die schreiende Ungerechtigkeit und die Kriege dieser Welt sind die Mütter aller Probleme."

Christian Lindner, Partei- und Fraktionsvorsitzender der FDP, stimmte Seehofer in Teilen zu. Mit "konkretem Blick auf die Politik der letzten drei Jahre von CDU und CSU" sei Seehofers Aussage richtig, grundsätzlich aber zu klein gedacht. Einwanderung könne auch eine Chance für ein alterndes Land sein.

Aus seiner eigenen Partei erhält Seehofer Zustimmung. "Dass die Flüchtlingsthematik die politische Lage und die politische Landschaft nachhaltig verändert hat, ist ja vollkommen unstrittig", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Fernsehsender n-tv. "Die politische Landschaft ist davon deutlich geprägt, das sieht man ja anhand der Umfragewerte." Es handele sich hierbei schlicht um eine "Feststellung, die der Realität und dem täglichen Erleben der Bürger entspricht".