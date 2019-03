13. März 2019, 17:01 Uhr Innenminister Seehofer Ausgesprochen zufrieden mit sich selbst

Horst Seehofer lobt sich und seine Arbeit im ersten Jahr der großen Koalition ausgiebig.

Die Opposition hingegen stellt dem Bundesinnenminister ein miserables Zeugnis aus.

Kritik kommt aber auch aus den eigenen Reihen.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Wenn es stimmt, was der Minister sagt, dann gab es nie einen fleißigeren Horst Seehofer, aber auch nie einen selbstzufriedeneren. "Die Bilanz ist sehr, sehr gut", sagte der Bundesinnenminister, als er am Montag sichtlich aufgeräumt vor dem Innenausschuss des Bundestags erschien. "Ich bin in einer ausgesprochenen Wohlfühlphase." Seehofer wollte bei den Innenpolitikern Bilanz ziehen und sein erstes Jahr in der großen Koalition erläutern. Ein verkrachtes, innenpolitisch verschenktes Jahr sei da verstrichen, finden Seehofers Kritiker, auch in der Union. Die Selbstdarstellung des CSU-Politikers fiel anders aus.

"Ein so arbeitsreiches Jahr, wie seit dem März letzten Jahres, habe ich noch nie absolviert", sagt Seehofer vor der Sitzung. Deutschland gehöre "zu den sichersten Ländern der Welt", die Regierung habe die Migration "in den Griff" bekommen, bei der Cybersicherheit "eine Menge geleistet" und das größte Wohnungsbauprojekt seit Jahrzehnten aufgelegt. Und der Streit um die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört? Der Riesenkrach mit der Kanzlerin um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze? Die rechtswidrige Abschiebung des Tunesiers Sami A.? Der Skandal um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen? I wo, gibt Seehofer zu verstehen. "Mich hat das jetzt nicht belastet." Sein Haus habe "in Ruhe" gearbeitet.

"Den Bereich Bauen hat er komplett liegen lassen", heißt es bei den Grünen

Die Opposition stellte dem Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat ein miserables Zeugnis aus. "Den Bereich Bauen hat er komplett liegen lassen", sagte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz. "Abschiebungen gibt es entgegen seinen Versprechungen weniger." Bei der IT-Sicherheit brenne "die Hütte lichterloh", das zeige der massive Datendiebstahl bei Politikern. Seehofer sei ein "Debattenminister", so der innenpolitische Sprecher der FDP, Konstantin Kuhle, "aber niemand, der wirklich Probleme angegangen ist". Dass nun das dringend nötige Fachkräfteeinwanderungsgesetz ausgebremst werde, indem es mit dem Gesetz für konsequentere Abschiebungen verknüpft werde, sei ein "perfider Schachzug der Union".

Gemeint war das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtern soll. Die Union will der SPD hier nur entgegenkommen, wenn diese wiederum beim Geordnete-Rückkehr-Gesetz Zugeständnisse macht, also bei der Verschärfung der Abschiebepraxis. Er habe "durchaus Verständnis" für den Wunsch, die Vorhaben zu verknüpfen, sagte Seehofer am Montag.

Kritische Worte bekam der Minister zur Jahresbilanz aber auch aus der Union zu hören. Der Start der großen Koalition sei "holperig" gewesen, sagte der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU). Die Regierungsarbeit hänge Monate hinterher "durch diese tatsächlich nicht sehr fruchtbaren Diskussionen" vor der Sommerpause. Auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hätte man "zügiger anpacken" können, so Middelberg. Zu Beginn seiner Amtszeit sei Seehofer das "Enfant terrible der Bundesregierung" gewesen, sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka. Der Innenminister habe die Koalition "mit vielen unnützen Streitigkeiten" beschäftigt. Inzwischen aber habe Horst Seehofer erkannt, "dass man sich intern auch für Sachlösungen einsetzen muss".