30. Juli 2019, 14:57 Uhr Getötetes Kind in Frankfurt Seehofer äußert sich in Pressekonferenz

Innenminister Seehofer hat sich nach dem mutmaßlichen Mord im Frankfurter Hauptbahnhof mit Vertretern der Sicherheitsbehörden getroffen. Die Pressekonferenz im Livestream.

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof hat Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen Urlaub unterbrochen und sich mit Vertretern der Sicherheitsbehörden getroffen.

Ein Mann hatte am Montag einen Achtjährigen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Während sich die Mutter vor dem herannahenden Zug auf einen Fußweg zwischen zwei Gleise retten konnte, verstarb das Kind. Eine weitere Frau, die der Täter versuchte auf die Gleise zu stoßen, konnte sich wehren. Der Täter versuchte zu fliehen, wurde aber festgenommen.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft beantragte am Dienstag einen Haftbefehl. Ein 40-jähriger Eritreer werde wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen in Frankfurt. Der Mann sei verheiratet und habe selbst drei Kinder. Er schweige bislang zu der Tat. Täter und Opfer hätten sich nicht gekannt.