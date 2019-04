11. April 2019, 17:16 Uhr Flüchtlingspolitik Wer vor Abschiebungen warnt, muss nicht ins Gefängnis

Innenminister Horst Seehofer rückt von seinem Vorhaben ab, Menschen, die Betroffene vor bevorstehenden Abschiebungen warnen, mit Haftstrafen zu belangen.

Dafür sollen die Regeln für abgelehnte Asylbewerber mit Duldung verschärft werden: Wenn sie bestimmte Mitwirkungspflichten nicht erfüllen, droht ihnen Haft.

Wo Abschiebehaftplätze fehlen, sollen die Betroffenen in Strafanstalten bleiben, vorübergehend und in Extraräumen.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Das Vorhaben versetzte Flüchtlingsräte und Helfer im Kirchenasyl in Aufruhr. Auch aus der SPD kam Protest. Wer Geflüchtete vor einer bevorstehenden Abschiebung warnt oder diese verhindert, dem sollten in Zukunft bis zu drei Jahre Haft drohen. Auch das Verbreiten von Abschiebeterminen sollte strafbar werden. Theoretisch hätte das auch Medien treffen können. Nun aber ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von diesem Plan fürs Geordnete-Rückkehr-Gesetz abgerückt, nach Verhandlung mit Justizministerin Katarina Barley und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD).

"Wir wollen durch die Strafbarkeit keine Nicht-Regierungs-Organisationen treffen und auch keine Journalisten", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. "Wir konzentrieren uns auf die Quelle der Information, und das ist der Amtsträger. Wer Dienstgeheimnisse verrät, soll dafür bestraft werden." Immer wieder scheitern Abschiebungen daran, dass die Betreffenden nicht anzutreffen sind. Manchmal warnen Anwälte oder Flüchtlingsräte sie, um ihnen eine letzte Intervention bei Gericht zu ermöglichen. Dies wollte Seehofer unterbinden. Im neuen Entwurf des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes, der der SZ vorliegt, heißt es nun, "Amtsträger oder besonders verpflichtete Personen" dürften keine Abschiebetermine weitergeben. Aber auch, wer nicht im öffentlichen Dienst arbeitet, soll "wegen Anstiftung oder Beihilfe zur Haupttat" strafrechtlich verfolgt werden können. Dieser Wunsch des Innenministerium ist allerdings noch strittig. Von drohenden Freiheitsstrafen ist im neuen Entwurf nicht mehr die Rede.

Wochenlang haben Seehofer, Barley und Heil über drei Migrationsgesetze verhandelt, die sich verhakt hatten. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Nicht-EU-Bürgern den deutschen Arbeitsmarkt öffnen. Ein weiteres Gesetz soll Geduldeten mit sozialversicherungspflichtigem Job dauerhaften Aufenthalt ermöglichen. Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz soll sicherstellen, dass ausreisepflichtige Migranten auch tatsächlich das Land verlassen.

Weil die Union das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht berät, bevor das Abschiebegesetze im Kabinett ist, drückten Seehofer, Barley und Heil nun aufs Tempo. "Ich glaube, dass wir einen ganz vernünftigen Interessensausgleich gefunden haben", sagte Seehofer. Statt der geplanten "Duldung light" soll die "Duldung für Personen mit ungeklärter Identität" kommen. Abgelehnte Asylbewerber, deren Identität nicht in drei Monaten zu klären sind, sollen bestimmte Mitwirkungspflichten erfüllen, etwa die Einwilligung, freiwillig auszureisen. Tun sie das nicht, droht Haft.

Größtes Zugeständnis der SPD: Abschiebehäftlinge sollen in Strafanstalten bleiben können, vorübergehend und in Extraräumen. Barley hatte dies zunächst abgelehnt. Denn nach gültiger Rechtslage dürfen Abschiebehäftlinge auch denn nicht in Strafanstalten untergebracht werden, wenn sie auf dem gemeinsamen Gelände über eigene Räumlichkeiten verfügen. Genau das aber ist nun geplant. Als Begründung für die Entscheidung nannte Seehofer das Fehlen von Abschiebehaftplätzen in den Ländern. "Wenn wir eine Notlage haben, und die haben wir, können wir beim Trennungsgebot eine Ausnahme machen", sagte er. Er hoffe, das Gesetz am Mittwoch ins Kabinett einbringen zu können. Die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Maria Wersig, kritisierte den Zeitdruck. "Hier wird erneut ein sehr restriktiver Gesetzentwurf mit unzumutbaren Fristen in eine Verbändeanhörung gegeben", sagte sie. Zwei Arbeitstage für die fachliche Beurteilung seien zu wenig.