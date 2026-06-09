Markus Söder ist der Allerletzte. Mit langen Schritten, einem breiten Grinsen im Gesicht und satten 35 Minuten Verspätung schreitet der bayerische Ministerpräsident den Steg am Tegeler See entlang. Hier liegt die MS Havel Queen, jener Ausflugsdampfer, auf dem in diesem Jahr zum 65. Mal die Seeheimer Spargelfahrt stattfindet. 500 Leute warten auf Söder. Normalerweise sind fast nur Sozialdemokraten an Bord, doch in diesem Jahr hat die konservative SPD-Strömung auch ein paar echte Konservative eingeladen. Die Lage ist ernst.
Seeheimer SpargelfahrtFür einen Abend im selben Boot
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Die SPD schippert bei Spargel und Schnitzel über den Tegeler See, und hat sich für einen großen Reform-Schulterschluss CSU-Chef Markus Söder als Ehrengast dazu geholt. Er umgarnt die Genossen auf seine Art.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
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