Seda Başay-Yıldız ist Strafverteidigerin. Sie könnte es sich auch einfach machen. Sie könnte Steuerhinterzieher verteidigen, Temposünder raushauen, so was. Aber sie macht es sich nicht einfach.

Von Annette Ramelsberger

Die Anwältin geht in die Knie, dreht die Handflächen nach oben zum Gebet. Ein paar Sekunden nur kniet sie auf dem Friedhof der kleinen Stadt Dietzenbach in Hessen, am Grab von Sedat Gürbüz, der vor einem Jahr beim Attentat von Hanau erschossen wurde. Hinter ihr steht eine Sitzbank, die Familie Gürbüz hat sie aufgestellt für die Mutter des getöteten Sedat, sie ist jeden Tag hier. "Der Friedhof ist mein Wohnzimmer geworden", sagt die Mutter zu ihrer Anwältin, dann drückt sie sie an die Brust.