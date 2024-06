Von Ronen Steinke

Was braucht man, um eine gute Verfassungsrichterin zu sein? Lebensklugheit? Offenheit? Neugier? Wenn es darum geht, Grundrechte miteinander abzuwägen, klassischerweise zum Beispiel die Religionsfreiheit mit der Berufsfreiheit, wenn es um das verfassungsrechtliche Dauerbrennerthema des Kopftuchs in Schulen geht – dann reicht keine bloße Paragrafenkenntnis. Und dann wäre es vielleicht interessant, wenn sich an der Diskussion im Richterzimmer auch eine Juristin wie sie beteiligen könnte: Seda Başay-Yıldız, Mutter eines kleinen Kindes, seit vielen Jahren in Frankfurt engagiert für die Rechte von Opfern rassistischer Gewalt, 48 Jahre alt, praktizierende Muslimin.