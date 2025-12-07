Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, fordert eine Umbenennung von Straßen, die nach dem sowjetischen Revolutionsführer Lenin und ehemaligen SED-Funktionären benannt sind. „35 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte keine Straße mehr nach Lenin, Otto Grotewohl oder Wilhelm Pieck benannt sein“, sagte Zupke der Bild: „Eine Straßenbenennung ist Ausdruck von Würdigung durch unsere heutige demokratische Gesellschaft. Diese Personen stehen dagegen für das Leid von Tausenden von Opfern“, sagte Zupke. Die SED-Opferbeauftragte wünscht sich in den ostdeutschen Kommunen „einen deutlich kritischeren Umgang mit diesen Straßennamen“. In den ostdeutschen Kommunen gibt es laut Bild noch mehr als ein Dutzend Leninstraßen. Außerdem seien Straßen weiterhin nach den SED-Vorsitzenden Wilhelm Pieck (1876-1960) und Otto Grotewohl (1894-1964) benannt. Andere heißen „Straßen der DSF“ (Deutsch-Sowjetischen Freundschaft).