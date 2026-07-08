Die SED-Opferbeauftragte beim Bundestag, Evelyn Zupke, hat an Unternehmen appelliert, eventuelle Zwangsarbeit von DDR-Häftlingen in der eigenen Firmengeschichte aufzuarbeiten und einen Schritt auf die Opfer zuzugehen. Es wäre ein wichtiges Zeichen von Stärke, wenn sich Firmen wie etwa Ikea mit den dunklen Kapiteln der eigenen Geschichte auseinandersetzen, sagte Zupke am Mittwoch bei der Übergabe ihres Jahresberichts in Berlin.

Ikea zahlte im vergangenen Jahr sechs Millionen Euro in den Härtefallfonds für Betroffene ein. Mit dem Unternehmen Otto führe sie aktuell Gespräche, sagte Zupke. Zudem sprach sich Zupke bei der Übergabe ihres Berichts für eine Benennung von Straßen und Plätzen nach Freiheitshelden der DDR aus. Es gebe kaum Orte, die nach Menschen der Friedlichen Revolution und des langjährigen Widerstands in der DDR benannt seien. Das wolle sie ändern.