Die neue Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, hat mehr Hilfen für Betroffene verlangt. Bei der Vorstellung ihres ersten Berichts im neuen Amt am Dienstag in Berlin bewertete sie die soziale Lage vieler Opfer als alarmierend. 32 Jahre nach dem Mauerfall sei zwar viel erreicht worden, etwa durch Rehabilitierung und Opferrenten. Es gebe aber weiter große Defizite. Nach Zupkes Auskunft leiden viele Opfer bis heute an den körperlichen und seelischen Folgen der Repression. Neun von zehn Betroffenen kämpften aber vergeblich um die Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden. Die Verfahren müssten deshalb stärker im Sinne der Betroffenen gestaltet werden. Statt umfangreicher Begutachtungen sollte der Nachweis der erlittenen Verfolgung und des gesundheitlichen Schadens ausreichen. Gutachter sollten für die Einschätzung von DDR-Unrecht besser geschult werden.