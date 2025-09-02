In Belgrad haben Zehntausende Serben Neuwahlen gefordert. Die Demonstranten zogen am Montagabend schweigend durch die Hauptstadt, um des Todes von 16 Menschen zu gedenken, die beim Einsturz des Daches eines renovierten Bahnhofs ums Leben gekommen waren. 16 Gymnasiasten gingen mit einer weißen Rose in der Hand über den Platz Savski Trg, während die Namen der Opfer verlesen wurden. Die Demonstranten machen Korruption für die Katastrophe im Bahnhof von Novi Sad verantwortlich und fordern vorgezogene Wahlen, um Präsident Aleksandar Vučić und seine Partei zu stürzen. Auch in mehreren anderen Städten, darunter Novi Sad, Kragujevac und Aleksinac, fanden Proteste statt.„Korruption ist die Wurzel aller Probleme in unserer Gesellschaft. Wahlen können die einzige Lösung für diese Situation sein“, sagte Srdjan, ein 35-jähriger Wissenschaftler, der an dem Protest teilnahm. Monatelange Proteste in ganz Serbien, die durch das Unglück im vergangenen November ausgelöst wurden, haben Vučić und seine SNS-Partei verunsichert. Studenten, Oppositionsgruppen und Korruptionsbekämpfer werfen Vučić und seinen Verbündeten vor, Verbindungen zum organisierten Verbrechen zu haben und die Pressefreiheit zu unterdrücken. Vučić bestreitet die Vorwürfe.