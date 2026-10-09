Viele, vor allem auch jüngere Menschen sehnen sich gerade zurück in die Zeit, in der Angela Merkel Kanzlerin war, und verklären ausgerechnet das Jahr 2016 als vermeintlich bessere Zeit. Gleichzeitig verliert Friedrich Merz in den Umfragen weiter an Zustimmung, das Vertrauen in politische Kräfte bröckelt.

Aber ist das wirklich ein Problem für die Demokratie? Oder zeigt sich darin auch ein erwachseneres Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu Macht?

Es ist ja genau das Ziel von einer Demokratie, dass wir Leute auch einfach Scheiße finden, die so viel Macht haben. Sebastian Hotz im Gespräch mit Ronen Steinke.

Unter dem Instagram-Handle „El Hotzo“ erreicht Sebastian Hotz mehr als eine Million Menschen. Nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump im Juli 2024 veröffentlichte Hotz mehrere provokante Posts auf X und erlangte dadurch auch internationale Bekanntheit. Die Staatsanwaltschaft warf ihm wegen der Posts die Billigung von Straftaten vor. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach ihn im Juli 2025 frei: Die Posts seien von der Meinungsfreiheit gedeckte Satire und nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Nachdem die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatte, bestätigte das Kammergericht Berlin den Freispruch im März 2026 endgültig.

Sie können das Interview auch als Videopodcast auf Youtube anschauen.

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Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge des Podcasts von Ronen Steinke. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt, Sophia von Schwanewede

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

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