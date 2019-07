2. Juli 2019, 20:43 Uhr Italien Sea-Watch-Kapitänin Rackete kommt frei

Das Gericht im sizilianischen Agrigent hebt den Hausarrest der Deutschen auf. Die Kapitänin war unerlaubt mit ihrem Flüchtlings-Rettungsschiff im Hafen von Lampedusa eingelaufen.

Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete ist wieder auf freiem Fuß. Die Voruntersuchungsrichterin im sizilianischen Agrigent hob den Hausarrest der Deutschen auf.

Rackete hatte vergangene Woche das Rettungsschiff Sea-Watch 3 mit mehr als 40 Migranten an Bord unerlaubt in die italienischen Hoheitsgewässer gesteuert. In der Nacht auf Samstag fuhr sie - ebenfalls trotz eines Verbots - in den Hafen der sizilianischen Insel Lampedusa ein. Sie rechtfertigte ihre Entscheidung mit der verzweifelten Lage an Bord und berief sich auf das Nothafenrecht, wonach ein Schiff bei einer Notlage einen Hafen anlaufen darf.

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hatte mit der Sea-Watch 3 am 12. Juni insgesamt 53 Migranten vor Libyen gerettet. Aus gesundheitlichen und humanitären Gründen hatten 13 Migranten schon frühzeitig von Bord gehen können.

Das Schiff aber bekam keine Anlegeerlaubnis. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte wenige Tage vor dem unerlaubten Einlaufen in Lampedusa einen Eilantrag unter anderem von Rackete abgelehnt, mit dem Schiff in Italien anlegen zu dürfen. "Es gab keine Notlage", sagte der Staatsanwalt Luigi Patronaggio. Die Sea-Watch habe auch außerhalb des Hafens ärztliche Hilfe bekommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Rackete darüber hinaus auch Widerstand gegen ein Militärschiff und Vollstreckungsbeamte vor. Das Schiff hatte beim Einlaufen in Lampedusa ein Boot der Finanzpolizei touchiert. Rackete habe ihrem Anwalt zufolge bei ihrer Vernehmung gesagt, das Boot nicht gesehen zu haben.

Zudem wird gegen Rackete wegen Beihilfe zur illegalen Migration ermittelt. Laut Patronaggio werde geprüft, ob der Rettungseinsatz unweit der libyschen Such- und Rettungszone notwendig war. "Wir werden die konkreten Methoden zur Durchführung der Rettung prüfen, das heißt, ob es Kontakt zwischen Menschenhändlern und der Sea-Watch 3 gab", sagte Patronaggio. Es solle also ermittelt werden, ob es eine "Rettungsaktion im Meer oder eine verabredete Aktion" war.

