Chinas Staatschef Xi Jinping ist ein Meister des nachlässigen Händeschüttelns. Ob absichtlich oder aus Versehen: Wenn er beispielsweise Indiens Premierminister Narendra Modi die Hand gibt, wie für das Foto nach dem gemeinsamen Treffen am Sonntag, sieht es aus, als würde er einem Fan kurz Nähe gewähren. Xi ist stets bestrebt, die Rolle Chinas als Weltmacht zu demonstrieren.
Treffen in China: In Asien bildet sich eine Allianz gegen Donald Trump
- Indiens Premierminister Modi reiste am Samstag zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit sieben Jahren nach Tianjin zum SCO-Treffen.
- Modi und Xi Jinping trafen sich am Sonntag 40 Minuten lang, um die seit Jahren verschlechterten Beziehungen zu verbessern.
- Die USA verhängten 50 Prozent Strafzölle gegen Indien, unter anderem wegen Ölkäufen aus Russland für den Ukraine-Krieg.
Erstmals seit sieben Jahren reist Indiens Premierminister Modi nach China. Die Nachbarn haben reichlich Konfliktpotenzial, doch sie vereint die Abneigung gegen das Gebaren der US-Regierung.
Von David Pfeifer, Bangkok
SCO-Gipfel in China:Ein Tanz von Elefant und Drache
US-Präsident Trump umgeht die internationalen Institutionen und bedroht einzelne Länder mit Zöllen. Indien und China rücken zusammen und zeigen, wie eine neue Weltordnung unter Pekings Führung aussehen könnte.
