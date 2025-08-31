Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Indiens Premierminister Modi reiste am Samstag zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit sieben Jahren nach Tianjin zum SCO-Treffen.

Erstmals seit sieben Jahren reist Indiens Premierminister Modi nach China. Die Nachbarn haben reichlich Konfliktpotenzial, doch sie vereint die Abneigung gegen das Gebaren der US-Regierung.

Von David Pfeifer, Bangkok

Chinas Staatschef Xi Jinping ist ein Meister des nachlässigen Händeschüttelns. Ob absichtlich oder aus Versehen: Wenn er beispielsweise Indiens Premierminister Narendra Modi die Hand gibt, wie für das Foto nach dem gemeinsamen Treffen am Sonntag, sieht es aus, als würde er einem Fan kurz Nähe gewähren. Xi ist stets bestrebt, die Rolle Chinas als Weltmacht zu demonstrieren.