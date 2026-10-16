Manuela Schwesig und den Kanzler trennen Welten. Als sich jüngst sein Frust an ihr entlud, wurde es sogar persönlich. Die erfolgreiche Sozialdemokratin wird nun mehr Einfluss auf die Koalition nehmen.

Der Brief ist ein wunderbares Medium, um Hochachtung und Zuneigung äußern zu können – aber auch, um formvollendet Kritik oder Aufforderungen anzubringen. In der Politik ist der Brief deshalb mitunter ein beunruhigendes Signal. So musste Kanzler Olaf Scholz einschreiten, als Christian Lindner und Robert Habeck anfingen, sich im Streit um den Bundeshaushalt Briefe zu schreiben, die maximal distanziert mit „Sehr geehrter Herr Kollege“ begannen und dann ähnlich kühl weitergingen.