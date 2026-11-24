Ein maskierter Unbekannter hat am Montagabend eine Sitzung in einem Büro der Grünen in Schwerte im Ruhrgebiet gestört und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Pfefferspray versprühte. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Sicherheitskreisen wurden acht Menschen verletzt.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund übernahm wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat die Ermittlungen. Nach SZ-Informationen klebte nach der Tat an der Eingangstür des Parteibüros ein Sticker mit der Aufschrift „Better dead than red“, im Hintergrund durchgestrichen Hammer und Sichel. Den Sticker gibt es im Webshop eines bekannten deutschen Neonazis zu kaufen. Die Angegriffenen sollen der Polizei gesagt haben, dass der Aufkleber vor der Tat noch nicht da gewesen sei.

Vor Ort waren unter anderem Ermittler der Spurensicherung und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nach SZ-Informationen fand sie in der Nähe eine Maske und einen Feuerlöscher. Mit diesem soll der Unbekannte einen der Männer in dem Grünen-Büro gestoßen haben und ihn dabei leicht verletzt haben.

Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass mehrere Teilnehmer der Sitzung an den Augen leicht verletzt worden seien. Auch sollen sie über Atembeschwerden geklagt haben. Eine vorerkrankte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. In dem Parteibüro hatten sich am Montagabend die Grünen-Mitglieder des Schwerter Stadtrats und des Kreistags getroffen. Um 20.30 Uhr stürmte der Täter hinein. Er soll bei dem Angriff nichts gesprochen haben.